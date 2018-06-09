Bu Düzen Değişmeli Platformu Konya adayı Dilek: Gericiliğe, piyasacılığa mahkum değiliz

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 17 seçim bölgesindeki bağımsız adayları çalışmalarını sürdürüyor.

Biz de soL Haber olarak platformun adaylarını tanıtmayı sürdürüyor, bağımsız adayların seslerini okurlarımıza ulaştırıyoruz.

'İŞÇİNİN ÇİFTÇİNİN HAKKINI ALACAĞIZ, BU MEMLEKET BİZİM'

Konya bağımsız milletvekili adayı Lütfi Dilek, "İşçinin çiftçinin hakkını alacağız, bu memleket bizi" başlığıyla yayımlanan seçim bildirgesinde, kendini ve "Bu düzen değişmeli" ısrarını şöyle anlatıyor:

Köyde doğan her çocuğun iki doğum tarihi vardır. Birisi 1 Ocak diğeri 15 Haziran. Benim doğum tarihim de 15 Haziran 1954. Doğduğum yer Konya Cihanbeyli Kırkışla köyü.

1968 yılında Türkiye Komünist Partisi ile tanıştım, 1971 yılında ise üyesi ve emekçisi oldum. Bir çok farklı işte çalıştım ve her sektörden onlarca emekçinin yaşadığı sömürüyü gördüm. Emekçilere haklarını anlattım, partimi örgütledim, sosyalizmin işçi sınıfının tek kurtuluşu olduğunu göstermeye çalıştım.

İşçilik yaşamıma 10 yıl çalıştığım ecza deposunda başladım. Köyde tarlalarda geçen zamanı saymazsak. Emekçilerin örgütlenmesinin yakıcı hale geldiği bir dönemde sendikalarda profesyonel olarak çalışmaya karar verdim. Maden-İş sendikasında ve Bank-Sen de sendikacılık yaptım. Seydişehir Alüminyum Tesislerinde işçi olarak çalıştım. Burada da DİSK sendikasının örgütlenme daire başkanı olarak görev aldım.

1980 darbesinde her örgütlü komünistin başına gelen benim de başıma geldi: Tutuklandım ve yargılandım. 1981 yılında bırakıldım. Yargılama yıllarca sürdüğü için bir süre iş bulamadım. Örgütlü yaşamdan ise vazgeçmedim. Geçim kaygısı ile iş ararken işçi sınıfının örgütlülüğüne yeniden kavuşması için çaba göstereceğim Konya Şeker Fabrikası’nda işçi olarak çalışmaya başladım. Rusya’dan Türkiye’ye malzeme taşıyan tırlarda şoförlük yaptım. 1999 yılında emekli oldum ama Türkiye’de her emekçi gibi çalışmaya devam etmek zorundaydım. Şehirlerarası otobüs firmalarında şoförlük yaparak sürdürdüm ekmek kavgamı. Bir süre de işçi servislerinde şoförlük yaptıktan sonra fiilen de emekliye ayrıldım. Ancak sosyalizm mücadelesinden hiç bir zaman emekli olmadım.

17 yıldır İl Başkanlığını yaptığım Türkiye Komünist Partisi’nden Konya’da iki kez milletvekili ve bir kez belediye başkan adayı oldum. Şimdi de “Bu Düzen Değişmeli Platformu” Konya Bağımsız Milletvekili adayıyım.