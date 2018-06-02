Bu Düzen Değişmeli Platformu Bursa adayı Çam: Burası patronların değil emekçilerin şehri

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 17 seçim bölgesindeki bağımsız adayları çalışmalarını sürdürüyor.

Biz de soL Haber olarak platformun adaylarını tanıtmayı sürdürüyor, bağımsız adayların seslerini okurlarımıza ulaştırıyoruz.

'MÜCADELEMİZ BUNUN İÇİN: DÜZEN DEĞİŞMELİ'

Bursa 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Salih Çam, "Mücadelemiz bunun için: Düzen değişmeli" başlığıyla yayımlanan seçim bildirgesinde, kendini ve "Bu düzen değişmeli" ısrarını şöyle anlatıyor:

Kağızman’da doğdum. Ailem çiftçilik yaparak geçimini sağlardı. Yedi çocuklu bir ailenin en büyük çocuğuyum. İlk ve orta okulu Kağızman’da okudum. Ardından ailemin yanından ayrılarak Sivas’ta öğretmen okulunu bitirdim.

Öğretmen okulunu bitirdikten sonra memleketime geri döndüm. Digor ilçesinin Dolaylı ve Akçakale köylerinde sınıf öğretmenliği yaptım. Tayinim Yozgat’a çıktı, sınıf öğretmenliğini Yozgat’ın Recepli köyü ve Şefaatli ilçesinde sürdürdüm. Bursa’ya geldim. Bursa’da memur olarak çalışırken Türkçe Öğretmenliği eğitimi aldım. Kuruçeşme köyünde er öğretmen olarak askerliğimi yaptım. Bursa’nın Ağaköy ve Samanlı Köyü’nde öğretmenliğe devam ettim. Manisa Spor Akademisi beden eğitimi öğretmenliği kursunu tamamladım ve beden eğitimi öğretmeni olarak çalıştım. 1993 yılında çok sevdiğim öğretmenlik mesleğinden emekli oldum.

Beden eğitimi öğretmenliğim sırasında çalıştırdığım okul voleybol takımı Türkiye ikinciliğini elde etti, okul puanlı atletizm dalında Türkiye şampiyonu olduk. Kurucusu da olduğum Ormanspor voleybol takımı antrenörlüğünü yaptığım dönemde Bursa şampiyonluğunun ardından 1. lige yükseldi. Oyak Renault Spor alt yapısında voleybol sorumlusu olarak, Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü’nde lig heyeti genel sekreteri olarak çalıştım.

İki çocuğum var ve eşimle birlikte Mudanya’da yaşıyorum.

Öğretmen olarak göreve başladığım gençlik yıllarımdan başlayarak hep “Bu Düzen Değişmeli” diyenlerden oldum. Mücadelemi Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) yakın Demokrasi İçin Birlik Grubu’nda sendikalar içinde sürdürdüm. 1968 yılında Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın topladığı Devrimci Eğitim Kurultayı’nda gözlemci olarak bulundum. Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde TÖB-DER kuruluşunu örgütleyenlerden biriydim. TÖB-DER’in ilk genel kuruluna delege olarak katıldım. Uzun yıllar üyesi olamamama rağmen TİP’te mücadele ettim. Emekli olduktan sonra kısa bir süre CHP’de Bursa İl Disipilin Kurulu başkan yardımcılığı görevini üstlendim. 2011 milletvekili seçimlerinde Bursa’da adayı olduğum TKP’ye 2013 yılında üye oldum. 24 Haziran seçimlerinde Partimin seçimlere sokulmaması nedeniyle Bağımsız Milletvekili Adayı oldum.

Yaşamım boyunca hep doğru bildiklerim için mücadele ettim. “Bu düzen değişmeli” diyorsam, başka türlüsünün olamayacağını görmemden. Ya düzeni değiştireceğiz ya da onun yüküyle ezilip gideceğiz.