İzmir bağımsız milletvekili adayı Arık Binbay: Bu düzende yaşayıp ölmeye mecbur değiliz

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 17 seçim bölgesindeki 17 bağımsız adayı çalışmalarını sürdürüyor.

Biz de soL Haber olarak platformun adaylarını tanıtmayı sürdürüyor, bağımsız adayların seslerini okurlarımıza ulaştırıyoruz.

İzmir 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Deniz Arık Binbay, "Bu düzende yaşayıp ölmeye mecbur değiliz" başlığıyla yayımlanan seçim bildirgesinde, kendini ve "Bu düzen değişmeli" ısrarını şöyle anlatıyor:

1979 yılında doğdum. Hacettepe Üniversitesi’nde tıp eğitimi, Ege Üniversitesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimi aldım. Sinop ve İzmir’de devlet hastanelerinde psikiyatri hekimi olarak görev yaptım. Şu anda İzmir’deki muayenehanemde psikiyatrist ve psikoterapist olarak çalışıyorum. soL Haber Portalı’nda, güncel toplumsal sorunlara ve gelişimsel psikolojiye dair yazılar yazıyorum.

Çocuklarının geleceğinden endişe eden bir anne; az ya da çok baskıya ve ayrımcılığa maruz kalan bir kadın; tüm allamalara pullamalara rağmen sağlık sisteminin kötüleştiğini gören emekçi bir hekim ve her gün insanların acılarını dinleyen bir psikiyatristim.

Sayımız az değilken azınlık gibi yaşatıldığımız güzel ülkemizde, başkalarını sömürenlerin değil, kendim gibi emeğiyle geçinen insanların sesi olmak istiyorum.

Her gün daha kötü koşullarda çalışmaya zorlanan, umudunu, itibarını, mesleğine olan tutkusunu kaybetmeye yüz tutmuş olan hekimlerin ve tüm emekçilerin; gittikçe daha çok sömürülen, kötü muamele gören, baskı altına alınan, şiddet gören kadınların; geleceği elinden alınan çocukların; gizli ya da açıktan baskı gören ve istismara uğrayan herkesin sesi olmak istiyorum…

Bu düzenin devamı için kullanılan ve içimize yerleştirilen karamsarlığı, çaresizliği yenebileceğimizi göstermek istiyorum.

Kötülüğü besleyen, bencilliği büyüten bu sistemin insanlığı çürüttüğünü görüyorum.

Çocuklarım “Ülke, dünya, öylesine zor bir durumdayken sen ne yapıyordun?” diye sorduklarında bir yanıtım olması için aday oluyorum.

Güzel İzmir’imizi çirkinleştiremesinler diye aday oluyorum…

Yürekli ve çalışkan insanlarımızın ellerini taşın altına koymalarının zamanının geldiğini göstermek ve örnek olmak için aday oluyorum.

Dertlerimizi dert edinmeyenlere, sözümüzü duyurmayanlara, bu düzen böyle devam etsin isteyenlere oy vermek zorunda değiliz. İnanmadığımız adaya oy vermek, sevmediğimiz biriyle evlenmeye benzer; her gün lanet ederiz. Buna mecbur değiliz.

İnsanları yalnızlığa, umutsuzluğa götüren, onları ruhsal olarak da hasta eden bir düzende yaşayıp ölmeye mecbur değiliz...

Sömürünün olmadığı, herkesin eşit, adil ve insanca yaşayabileceği bir dünya mümkün! Ve, bu dünyayı birlikte kurabiliriz.

“Çok isterdik oy vermeyi ama baraj var” bahanesine de sığınamaz kimse: Bağımsız adaya baraj sınırı yok. Gelin İzmir’den, bu düzen değişmeli diyenlerin sesini hep beraber yükseltelim. Gerçek bir çözümü beraber üretelim...