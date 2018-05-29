Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul adayı Boyoğlu: Bizi bizden başkası kurtaramaz

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 17 seçim bölgesindeki 17 bağımsız adayı çalışmalarını sürdürüyor.

Biz de soL Haber olarak platformun adaylarını tanıtmayı sürdürüyor, bağımsız adayların seslerini okurlarımıza ulaştırıyoruz.

'EMEK DÜŞMANI DÜZEN DEĞİŞMELİ'

İstanbul 3. bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu, "Emek düşmanı düzen değişmeli" başlığıyla yayımlanan seçim bildirgesinde, kendini ve "Bu düzen değişmeli" ısrarını şöyle anlatıyor:

1985 yılında İstanbul’da doğdum.

İstanbul için tek bir tanım yetmez elbette ama ülkemizde toplumsal mücadelenin ve üretimin, işçi sınıfımızın kalbi İstanbul’da atar demek herhalde abartı olmaz. Ülkenin her yerinden, her kökenden, her inanış ve kültürden emekçilerin türlü nedenle göç ettiği bir kent olması da cabası. Ben de Erzincanlı Alevi bir aileden geliyorum.

Beş çocuklu bir işçi ailesinin üçüncü çocuğuyum.

İlkokulu Erzurum’da, ortaokul ve lise öğrenimimi İstanbul’da tamamladım. Maddi yetersizlik nedeniyle üniversite öğrenimimi tamamlayamadım.

2004 yılında Türkiye Komünist Partisi’ne üye oldum. Uzun bir süre Güngören ve Bağcılar bölgelerinde tekstil işçileri arasında mücadeleye emek verdim. Kentsel dönüşüme karşı Tozkoparan Kültür ve Dayanışma Derneğinin kuruluşunda görev aldım. Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Fatih, Esenler ve Güngören’de siyasi çalışmalar yürüttüm. Evliyim ve bir kızım var.

Kızımın ve tüm çocukların geleceği için sosyalizm seçeneğini güçlendirecek bağımsız adaylar arasına katıldım.