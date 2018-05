Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul adayı Boyoğlu: Bizi bizden başkası kurtaramaz

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 17 seçim bölgesindeki 17 bağımsız adayı çalışmalarını sürdürüyor.

Biz de soL Haber olarak platformun adaylarını tanıtmayı sürdürüyor, bağımsız adayların seslerini okurlarımıza ulaştırıyoruz.

'EMEK DÜŞMANI DÜZEN DEĞİŞMELİ'

İstanbul 3. bölge bağımsız milletvekili adayı Atakan Boyoğlu, "Emek düşmanı düzen değişmeli" başlığıyla yayımlanan seçim bildirgesinde, kendini ve "Bu düzen değişmeli" ısrarını şöyle anlatıyor:

İstanbul için tek bir tanım yetmez elbette ama ülkemizde toplumsal mücadelenin ve üretimin, işçi sınıfımızın kalbi İstanbul’da atar demek herhalde abartı olmaz. Ülkenin her yerinden, her kökenden, her inanış ve kültürden emekçilerin türlü nedenle göç ettiği bir kent olması da cabası. Ben de Erzincanlı Alevi bir aileden geliyorum.

'BİZİ BİZDEN BAŞKASI KURTARAMAZ'

Atakan Boyoğlu, seçim bildirgesinde yer alan "Bizi bizden başkası kurtaramaz" başlıklı yazısında şunları söylüyor:

Biz çıkıp kendi geleceğimiz için mücadele etmezsek başaramayız. Milyon dolarlarına rağmen bizim çıkarımızı savunacağını söyleyen, bize benzediğini iddia eden adaylara, evde çay içip dizi izleyerek, oy vererek, “Helal olsun” diyerek bu memleket kurtulmaz.

Ayağa kalkmanın tam sırasıdır dostlar!

Gelen ekonomik kriz bizim için geliyor. Zira onlar çoktan servetlerini yurt dışına çıkardılar ama bizim kaçıp saklanacak bir yerimiz yok. Aksine biz ayağa kalkarsak onların nasıl arkalarına bakmadan kaçtığını göreceksiniz.

Sağcıyla sağcı, solcuyla solcu olandan bize gelecek çıkmaz.

Bu düzen değişmeli; bu düzeni biz değiştireceğiz.

Her sokakta, her iş yerinde, her mahallede, her okulda “Bu Düzen Değişmeli Komiteleri” kuracağız. Kapısı çalınmadık ev, girilmedik sokak bırakmayacağız.

İstanbul’un en geniş seçim bölgesindeyiz. Gidilecek çok yer, yapılacak çok iş var. Çatalca-Silivri hattında tüm fabrikalara gireceğiz.

Selimpaşa, Kavaklı ve Değirmenköy’de her kapıyı çalacağız, Büyükçekmece, laikliğin tek temsilcisi olduğumuzu bilecek. Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Hadımköy ve Kıraç’ta tüm emekçilerin kapıları çalınacak. Bakırcılar’da, Mermerciler’de paydos zili çaldığında işçiler karşılarında önlüklerimizle, bildirilerimizle bizi görecek. Adımızı Fatih Sanayi’deki çırak da bilecek, İbrahim Etem’deki kimyager de. Küçükçekmece’de rantçıların çarkına çomak sokacağız. İkitelli sitelerde işçilerin umudu olacağız. Bakırköy ve Bahçelievler’de ofis, mağaza çalışanlarının hasret kaldığı güler yüz olacağız. Yoksulluğun başkenti Bağcılar’a adımızı yazacağız. Hakkını alamayan işçinin yanında patronunun karşısına dikileceğiz. Emekçi mahallelerini zengine peşkeş çeken rantçılara, “Bu memleket de bu mahalle de bizim!” diyeceğiz.