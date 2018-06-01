Bu Düzen Değişmeli Platformu Antalya adayı Sertbarut: Kamucu, eşit, laik bir düzen için...

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 17 seçim bölgesindeki bağımsız adayları çalışmalarını sürdürüyor.

Biz de soL Haber olarak platformun adaylarını tanıtmayı sürdürüyor, bağımsız adayların seslerini okurlarımıza ulaştırıyoruz.

'İŞÇİLER KAZANMALI, BU DÜZEN DEĞİŞMELİ'

Antalya bağımsız milletvekili adayı Sevinç (İlkuçan) Sertbarut, "İşçiler kazanmalı, bu düzen değişmeli" başlığıyla yayımlanan seçim bildirgesinde, kendini ve "Bu düzen değişmeli" ısrarını şöyle anlatıyor:

Ev kadını bir anne ve işçi bir babanın iki çocuğundan biri olarak 1965 yılında Antalya’da doğdum. Çocukluğum geniş portakal bahçelerinin içinde, doğa ile iç içe geçti.

Eğitimime Cengiz Topel İlkokulu’nda başladım. Genellikle tarımla uğraşan ve çoğu yoksul çocukların gittiği bir okuldu.

Babam, kamuya ait Ferrokrom Fabrikası’nda çalışıyordu. Fabrikanın yaz kampları, sahile upuzun kurulan yemek masaları, açık hava sinemasında gösterilen filmler, düzenlenen geziler. Fabrikaya gidince babamın yeşil iş elbisesiyle ve fabrikamızla gurur duyduğumu hatırlıyorum.

O da diğer beş kamu fabrikası gibi satıldı.

Babam politikayla ilgilenmezdi ama DİSK üyesiydi. Eve ara sıra gelen sendika dergilerinden işçilerin farklı bir “şey” olduğunu az çok algılıyordum ilkokulun ilk sınıflarında. Hele bir keresinde, işçiler şehrin ana caddesinde yürümüşlerdi. Aralarında babam da vardı. Ne kadar etkilenmiştim. İşte böyle başladı...

Ortaokulda solcu öğretmenlerim oldu. Kitap okumayı, tartışmayı, sanatla ilgilenmeyi, sol düşünceyi onların sayesinde öğrendim.

Daha sonra Antalya Lisesi. Lisenin ikinci sınıfının başında 12 Eylül Askeri Darbesi. İçeri alınan abiler, ablalar, öğretmenler... Büyük bir acı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdim ve zorunlu hizmetimi Nevşehir’in Derinkuyu ve Acıgöl İlçeleri’nde yaptıktan sonra Kaş’a tayin oldum.

Altı yıllık Kaş görevi sonrası, emekli oluncaya dek Antalya Merkez Ahatlı Sağlık Ocağı’nda çalıştım.

2000-2002 yıllarında Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu’nda görev yaptım.

Evliyim. Eşim emekli astsubay. Kendisi aynı zamanda yoldaşımdır.

Hayatımdaki en önemli şey ise, Türkiye Komünist Partisi’ni bulmak oldu. Böylece ben daha çocukken başlamış olan arayışım anlamlı bir sonuca ulaşmış oldu. Partide il başkanlığı görevi yaptım. Yurtsever Cephe ve Sol Cephe kuruluşlarına katıldım.

Şimdi ise Partimin seçime girmesine engel olunduğu için Bu Düzen Değişmeli Platformu altında 24 Haziran milletvekili seçimlerine bağımsız aday olarak katılıyorum.