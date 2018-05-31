Bu Düzen Değişmeli Platformu Adana adayı Gedik: Yalanlarla oyalanmayın

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 17 seçim bölgesindeki 17 bağımsız adayı çalışmalarını sürdürüyor.

Biz de soL Haber olarak platformun adaylarını tanıtmayı sürdürüyor, bağımsız adayların seslerini okurlarımıza ulaştırıyoruz.

'KOMÜNİSTLERE OMUZ VERİN'

Adana bağımsız milletvekili adayı Tuğçe Sezen Gedik, "Komünistlere omuz verin" başlığıyla yayımlanan seçim bildirgesinde, kendini ve "Bu düzen değişmeli" ısrarını şöyle anlatıyor:

1990 yılında memur bir ailenin çocuğu olarak Adana’da doğdum.

Eğitim hayatımı da aynı şehirde geçirdim. Üniversitelerde bilim dışılığın yaygınlaştığı, eğitim öğretim alanının piyasaya terk edildiği zamanlarda öğrenciydim ben de.

Türkiye Komünist Partisi ile ilk temasım "Yoksa siz hâlâ babanızın partisine mi oy veriyorsunuz?" sloganı ile seçimlerde karşıma çıkmaları ile oldu.

“Heykelleri yıkılan, gazetecileri tutuklanan, gençliğinin geleceği şifrecilere emanet edilen güzel ülkemizin geldiği durumda bu siyasetçilerin suçu var da yıllardır göz göre bu partilere oy verenlerin, başımıza bu akbabaları musallat edenlerin suçu yok mu? Suça ortak olma!” diyordu TKP.

Üniversite öğrenciliğim sırasında bir çok öğrenci gibi ben de çalışmak zorundaydım. Atatürk caddesinde çalıştığım bir yerde şifrecilere karşı sokağa inen partili liselileri gördüğümde örgütlü olmadan bir şey kazanılamayacağını, bu iradenin parçası olmam gerektiğini düşündüm. 2013 yılının Mayıs ayında Türkiye Komünist Partisine üye oldum.

Aynı döneme denk gelen Haziran Direnişi ile birlikte halkın gücünü ve karanlığa boyun eğmemenin değerini gördüm. Bununla birlikte halkın öncüsü olmadan gidebileceği yerin sınırlarını da…

O günden bu yana TKP saflarında mücadele ediyorum. Bir başka “Haziran”a örgütsüz yakalanmamak için. Eşit, özgür ve bağımsız bir geleceğin emekçilerin elinde yükseleceğine inandığım için.

Seçimlerde aday olmadan önce Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde çalışıyor, sosyalizm mücadelesine kültür alanından katkı koymaya çalışıyordum. TKP’nin seçimlere girişinin engellenmesiyle birlikte sosyalizmin sesinin duyulmayacağı bir seçim olamaz diyen Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun Adana adayı oldum. Bu iradenin arkasında binlerce komünistin, bize omuz veren dostumuzun, kardeşimizin olduğunu bilerek ve bu gücü arkamda hissederek.