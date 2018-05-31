Bu Düzen Değişmeli Platformu Adana adayı Gedik: Yalanlarla oyalanmayın

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 17 seçim bölgesindeki 17 bağımsız adayı çalışmalarını sürdürüyor.
Biz de soL Haber olarak platformun adaylarını tanıtmayı sürdürüyor, bağımsız adayların seslerini okurlarımıza ulaştırıyoruz.
'KOMÜNİSTLERE OMUZ VERİN'
Adana bağımsız milletvekili adayı Tuğçe Sezen Gedik, "Komünistlere omuz verin" başlığıyla yayımlanan seçim bildirgesinde, kendini ve "Bu düzen değişmeli" ısrarını şöyle anlatıyor:
1990 yılında memur bir ailenin çocuğu olarak Adana’da doğdum.
Eğitim hayatımı da aynı şehirde geçirdim. Üniversitelerde bilim dışılığın yaygınlaştığı, eğitim öğretim alanının piyasaya terk edildiği zamanlarda öğrenciydim ben de.
Türkiye Komünist Partisi ile ilk temasım "Yoksa siz hâlâ babanızın partisine mi oy veriyorsunuz?" sloganı ile seçimlerde karşıma çıkmaları ile oldu.
“Heykelleri yıkılan, gazetecileri tutuklanan, gençliğinin geleceği şifrecilere emanet edilen güzel ülkemizin geldiği durumda bu siyasetçilerin suçu var da yıllardır göz göre bu partilere oy verenlerin, başımıza bu akbabaları musallat edenlerin suçu yok mu? Suça ortak olma!” diyordu TKP.
Üniversite öğrenciliğim sırasında bir çok öğrenci gibi ben de çalışmak zorundaydım. Atatürk caddesinde çalıştığım bir yerde şifrecilere karşı sokağa inen partili liselileri gördüğümde örgütlü olmadan bir şey kazanılamayacağını, bu iradenin parçası olmam gerektiğini düşündüm. 2013 yılının Mayıs ayında Türkiye Komünist Partisine üye oldum.
Aynı döneme denk gelen Haziran Direnişi ile birlikte halkın gücünü ve karanlığa boyun eğmemenin değerini gördüm. Bununla birlikte halkın öncüsü olmadan gidebileceği yerin sınırlarını da…
O günden bu yana TKP saflarında mücadele ediyorum. Bir başka “Haziran”a örgütsüz yakalanmamak için. Eşit, özgür ve bağımsız bir geleceğin emekçilerin elinde yükseleceğine inandığım için.
Seçimlerde aday olmadan önce Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde çalışıyor, sosyalizm mücadelesine kültür alanından katkı koymaya çalışıyordum. TKP’nin seçimlere girişinin engellenmesiyle birlikte sosyalizmin sesinin duyulmayacağı bir seçim olamaz diyen Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun Adana adayı oldum. Bu iradenin arkasında binlerce komünistin, bize omuz veren dostumuzun, kardeşimizin olduğunu bilerek ve bu gücü arkamda hissederek.
'YALANLARLA OYALANMAYIN, BU DÜZEN DEĞİŞMELİ'
Tuğçe Sezen Gedik, seçim bildirgesinde yer alan "Yalanlarla oyalanmayın, bu düzen değişmeli" başlıklı yazısında şunları söylüyor:
Sosyalizmin sesini kısmak isteyenlere inat hep birlikte mücadele edeceğimiz; para babalarının, yobazların, sahte solcuların yalanlarını suratlarına haykıracağımız bir seçimi birlikte örgütlemek amacıyla.
Ben ve diğer bir çok ilde seçime katılan Bu Düzen Değişmeli Platformu adayları sizi birlikte mücadeleye çağırıyor. Herkesin iş sahibi olduğu bir ülke için, bağımsızlık için; parasız, bilimsel eğitim ve sağlık için; aydınlanma ve laiklik için...
Seçim bildirgemizde tarif edilen Türkiye’ye evet diyorsanız, sahte çözümlere, şişirilmiş balonlara inanmıyorsanız bu düzen değişmeli diyorsanız gücümüzü birleştirelim.
Adana’da sosyalizm seçeneğini güçlendirmek için...
“Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan” bir memleket düş değil hayal değil. Güneşin alnında pamuk toplayan tarım emekçileri, patronlara peşkeş çekilip talan edilen fabrikaların işçileri bir araya gelmeden değişir mi düzen?
Tamam diyorsanız...
Yeter diyorsanız...
Bu Düzen Değişmeli diyorsanız…
Bunları söyleyenlerin sesi, gücü olmak için seçimlere giren bağımsız adaylar olarak oylarınızı bize vermenizi istiyoruz.
Ya birlikte gücümüzü büyütecek, gücümüzü göstereceğiz ya da yalanlarla oyalanmaya devam...