Bu Düzen Değişmeli Platformu Kocaeli adayı Tozkoparan: Bize daha azı yetmez

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 17 seçim bölgesindeki bağımsız adayları çalışmalarını sürdürüyor.

Biz de soL Haber olarak platformun adaylarını tanıtmayı sürdürüyor, bağımsız adayların seslerini okurlarımıza ulaştırıyoruz.

'DÜZEN ÇATIRDIYOR, AYAĞA KALKMAZSAK ALTINDA KALACAĞIZ'

Kocaeli bağımsız milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan, "Düzen çatırdıyor, ayağa kalkmazsak altında kalacağız" başlığıyla yayımlanan seçim bildirgesinde, kendini ve "Bu düzen değişmeli" ısrarını şöyle anlatıyor:

Mustafa Tozkoparan.

24 Haziran’da Kocaeli bağımsız milletvekili adayı olarak göreceksiniz ismimi. Verdiğiniz oya bağlı olarak ertesi gün değerini kaybedecek ya da yeni bir başlangıcın belgesi olacak olan oy pusulasında. Metal işçisiyim; kaynakçı. Yıllarca çalıştıktan sonra, o da patronları sahtekarlık yapmayıp primlerini yatırmışsa SGK kaydı “emekli” olarak değişenlerdenim. O yüzden emekli işçi değil işçiyim hâlâ. İşçinin emekliliğe hak kazandığı kadar, emekli hayatı yaşamaya da hak kazandığı bir ülkede yaşamıyoruz.

1964’te Tarsus’ta doğdum. İlk ve ortaokulu Tarsus’ta bitirdikten sonra 1982 yılında işçilik hayatına başladım. Önce Soma Termik B Santrali, ardından Gökova Termik Santrali’nde kaynak ustası olarak 16 yıl çalıştım. 1998’de Gebze’ye taşındım ve Sarkuysan fabrikasında döküm işçisi olarak işe başladım. 2015 yılında bu fabrikadan emekli oldum.

Sendikal örgütlenmede aktif olarak yer aldım. Çalıştığım fabrikada örgütlü Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın işyeri temsilcisi oldum. Mesai arkadaşlarım beni altı kez işyeri sendika temsilcisi olarak seçti.

Sosyalist Türkiye Partisi’nin 1992 yılındaki kuruluşunda yer aldım. STP’nin kapatılmasının ardından kurulan Sosyalist İktidar Partisi’ne üye oldum. Partim 2001 yılında Türkiye Komünist Partisi adını aldıktan sonra da bu sürdü. TKP’de çeşitli dönemler Gebze ilçe başkanlığı görevini yürüttüm.

Evli ve iki çocuk babasıyım, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşamaya ve çalışmaya devam ediyorum.

Bu düzen değişmeli. Çürüdü, tekliyor, çatırdıyor. Kriz dedikleri de bu çöküşten başka bir şey değil. Ya ayağa kalkacağız ya da altında kalacağız.