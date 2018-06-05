Tozkoparan: Meclis'e sermayenin adaylarını gönderirsek sesimizi duyuramayız

Yıllarca metal işçisi ve kaynakçı olarak çalışan Mustafa Tozkoparan, 24 Haziran seçimlerinde Kocaeli’de bağımsız aday olarak oy pusulasında yer alacak. Tozkoparan, işçilerin sesinin Meclis’e nasıl taşınabileceğini anlattı.

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