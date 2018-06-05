Tozkoparan: Meclis'e sermayenin adaylarını gönderirsek sesimizi duyuramayız

Bu Düzen Değişmeli Platformu’ndan Kocaeli’de bağımsız aday olarak seçimlere giren Mustafa Tozkoparan, “Ahmet’i gönderip Mehmet’i getirmekle sömürüden kurtulamayız” diyor.
Meclis'e patrondan yana vekilleri gönderdiği durumda işçi sınıfının sesinin duyulamayacağını belirten Tozkoparan, "Düzen değişikliği derken yeni bir şey keşfetmiyoruz, insana yakışanı, olması gerekeni istiyoruz" ifadelerini kullandı.
1982 yılında işçilik hayatına başlayan Tozkoparan, önce Soma Termik Santrali, ardından Gökova Termik Santrali’nde kaynak ustası olarak 16 yıl çalıştı. 1998’de Gebze’ye taşınan ve Sarkuysan fabrikasında döküm işçisi olarak işe başlayan Mustafa Tozkoparan, 2015 yılında bu fabrikadan emekli oldu.