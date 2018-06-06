Konya’nın bağımsız adayı Lütfi Dilek: İlk gündemim NATO üssünün kapatılması

Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun Konya adayı Lütfi Dilek, Meclis’e girerse yapacağı ilk işin NATO üssünün kapatılması için önerge vermek olacağını açıkladı.

Seydişehir Alüminyum Fabrikası ve Konya Şeker Fabrikası’nda yıllara çalışan ve yaşamı boyunca işçi sınıfı mücadelesinin içerisinde yer alan Lütfi Dilek, 24 Haziran seçimlerine Konya’dan bağımsız aday olarak katılacak.

Dilek, muhafazakar olarak bilinen kentte yapılan İsrail karşıtı eylemlerin yetersiz olduğunu savunarak, Meclis’e girerse yapacağı ilk işin NATO üssünün kapatılmasını gündeme getirmek olduğunu açıkladı.

Açıklamalarını kısa bir videoyla okurlarımıza sunduğumuz Lütfi Dilek, 1970'li yıllarda TKP'li bir işçi olarak Seydişehir Alüminyum Fabrikası'nda sendika örgütlenmesi için çalıştı. Sendika şubesinin örgütlenme sekreterliğini yaptı. 12 Eylül'den sonra hapsedildi. Çıktıktan sonra Konya Şeker Fabrikaları'nda yıllarca çalıştı. Yargılandığı yıllar dahil olmak üzere örgütlü yaşamdan hiç vazgeçmedi. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun çalışmaları kapsamında Konya'dan bağımsız aday oldu.