Bu Düzen Değişmeli Platformu Konya'da yola çıktı

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun Konya bağımsız milletvekili adayı Lütfi Dilek, 'Konya'da sosyalizmin adayı olmak sinekten yağ çıkarmaya benzer. Biz sinekten çıkan yağı çoğaltıp umudumuzu büyüteceğiz' dedi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu bugün Konya'da düzenlediği toplantıyla seçim çalışmalarına başladı.Platformun Konya bağımsız milletvekili adayı Lütfi Dilek’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda sosyalizm mücadelesinin önemine vurgu yapıldı.

Konya bağımsız milletvekili adayı Lütfi Dilek, bu düzenin tıkandığını ve düzen içi iyileştirmelerin mümkün olmayacağını belirtti.

Dilek sözlerine şöyle devam etti:

"Seçimlere işçi sınıfını seçeneksiz bırakmamak için girdik ve çalışırsak, örgütlenirsek yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Buna inanan insan her şeyin üstesinden gelir. Biz her şeyin üstesinden geleceğiz, inanın. Konya'da sosyalizmin adayı olmak sinekten yağ çıkarmaya benzer. Bizim amacımız gericilere ve yobazlara karşı savaşmak olacaktır. Biz sinekten çıkan yağı çoğaltıp umudumuzu büyüteceğiz."

Ardından Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi adına söz alan Devrim Koçak, "Ülkenin başına kim gelirse gelsin düzen değişmedikçe emekçiler hep ezilecek, hep kaybedecek ve Koçlar, Sabancılar hep kazanacak. Bizim amacımız düzeni değiştirmek, bu yüzden emekçileri sosyalizme, örgütlü mücadeleye davet ediyorum" dedi.