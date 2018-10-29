Makro/Taze işçileri Kayseri'de toplandı: Krizin faturasını biz ödemeyeceğiz

Makro/Taze Market işçilerinin hak arama mücadelesi Samsun'dan sonra Kayseri'de de sürüyor. Kayseri'de bir araya gelen Makro/Taze Market işçileri, yasal olarak almaları gereken hakları örgütlü mücadeleyle alacaklarını duyurdular.

Taze grubuna devredildikten sonra Makro/Taze adını alan market zincirinin ülke genelinde mağdur edilen binlerce işçisi, hakları için mücadeleyi sürdürüyor. Samsun'dan sonra Kayseri'de de bir araya gelen Makro/Taze işçileri, patronlarla aynı gemide olmadıklarını, haklarını patronlardan almak için mücadele edeceklerini bir kez daha yinelediler.

Makro/Taze İşçileri dün akşam saatlerinde Kayseri Eğitim-Sen lokalinde bir araya geldi. Toplantıya işçilerin yanı sıra, işçilerin mücadelesine destek verenler de katıldı.

Samsun’da ki Makro/Taze emekçilerinin gönderdiği mesajın okunmasının ardından mağdur işçiler yaşadıkları süreci anlattı.

'HAKKIMIZI ALMADAN MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Toplantıda önce Makro/Taze emekçileri Serkan Gerçek ile ile Mesut Tuna söz aldı.

Konuşmasında ekonomik krize değinen Gerçek, ülkedeki krizin faturasının işçilere yüklenmek istendiğini, ancak işçilerin birlik olarak buna mani olabileceklerini söyledi. Gerçek, Makro ve Taze yöneticilerinin işçilerin maaş ve tazminatları için "gidin hakkınızı nereden alabiliyorsanız alın" dediklerini, işçilerin de haklarını almadan mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi.

“Yasal olarak alamadığımız haklarımızı, birlik olarak alabilmek adına buradayız. Birliğimizi mücadelemiz ile devam ettireceği" diyen Gerçek, Samsun Makro/taze emekçilerinden gelen mesajı okudu.

Ardından söz alan Makro işçisi Mesut Tuna da, Makro ve Taze arasındaki devir işleminin bir gecede oldubittiye getirildiğini belirterek, "Af edersiniz ahırdaki hayvan satılırcasına bizi sattılar" dedi.

'MAKRO İŞÇİSİ İLE MAKRO PATRONU AYNI GEMİDE DEĞİL'

Son olarak DİSK temsilcisi Haydar Baran ve Patronların Ensesindeyiz haberleşme, dayanışma, mücadele ağı adına Özgür Toker birer konuşma yaptı.

Baran, Kayseri’deki mevcut duruma dair DİSK verilerini paylaşarak, "Kazanırken hiçbir şeyini paylaşmayan patronlar, kriz çıkınca aynı gemideyiz diyorlar. Hayır, Makro işçisi Makro patronu ile aynı gemide değildir" dedi.

Toker de, bu toplantının hukuksal ve toplumsal olarak nasıl bir hak alma direnişine dönüşeceğine hep beraber karar verme toplantısı olması gerektiğini vurguladı. Toker konuşmasını Flormar ve Anı Tur işçilerinin mücadelelerine bakmayı önererek sonlandırdı.

Toplantı Avukat Tuba Budak'ın işçileri hakları konusunda bilgilendirmesi ve soru cevap kısmıyla sona erdi.