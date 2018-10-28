Makro/Taze işçilerinin mücadelesi büyüyor

Samsun’da Makro/Taze Market mağduru işçilerin her Pazar düzenledikleri eyleme bu hafta demokratik kitle örgütleri de destek verdiler. İşçiler, Kayseri’de toplanacağı öğrenilen Makro/Taze mağduru işçilere birlik ve dayanışma çağrısı yaptılar.

Samsun’da Makro/Taze Market mağduru işçiler, eylemlerine bu hafta da devam ettiler. Her hafta pazar günleri protesto eylemleri düzenleyen işçiler bu hafta da yine Cumhuriyet Meydanında buluştular. Eylem öncesi heyet oluşturarak demokratik kitle örgütlerini ziyaret eden işçilerin dayanışma çağrısı sonucu kentin birçok demokratik kitle örgütü de eyleme destek verdiler.

Cumhuriyet Meydanı’ndan sloganlarla Makro Market Barış Şubesi önüne yürüyen işçiler, burada basın açıklamalarını okudular. Açıklama yapan Gülten Güngör, “Patronlar size alın teriyle zengin olduklarını söylerse onlara şu soruyu sorun: Kimin alın teriyle? Bizim alın terimizle zengin olan patronlar, şimdi kriz bahanesiyle sahte iflas ve konkordatolarla krizin bedelini de biz işçilere ödetmek istiyorlar” dedi.

KAYSERİ’DEKİ MAKRO/TAZE MAĞDURLARI İLE DAYANIŞMA

Makro Market şirketinin Samsun’da 380’e yakın, ülke genelinde 6 bin 500 işçisini mağdur ettiğini söyleyen Samsunlu işçiler, Kayseri’de de haklarını almak için bir araya gelen Makro/Taze mağduru işçilere mesaj gönderdiler. Makro şirketinin mağazalarını Taze şirketine devrettiği Kayseri’de işten çıkarılan yüzlerce işçiye Samsun’daki işçilerin dayanışması şu sözlerle ifade edildi:

Daha önce Meşhur Peynirci adındaki 60 mağazasını bir gecede kapatan Taze Market, şimdi de en son Kayseri’de Makro Market’ten devraldığı 20’ye yakın şubeyi de kapatarak 400’e yakın işçi kardeşimizi işsiz bırakıp haklarını gasp etmiştir. Bugün saat 17.00’de toplanacaklarını öğrendiğimiz Kayseri Makro /Taze mağduru işçi kardeşlerimizi Samsun’dan dayanışma mesajlarımızla selamlıyoruz. Toplantılarında başarılar diliyor, kendilerine hep birlikte ortak mücadele yürütme çağrısı yapıyoruz. Kayseri ve Samsun'daki işçilerin birleşip Makro/Taze patronlarından haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini buradan bir kez daha ilan ediyoruz.

Makro Market’e yıllarca emek verdiklerini söyleyen işçiler firmanın kıdem tazminatlarını gasp etmek isteyerek krizi fırsata çevirdiğini söylediler. Şirketin işçilere bilgi verme gereği bile duymadan haklarına el koyarak kendilerini “bir paket makarna, bir kutu salça gibi Taze unlu mamuller firmasına devrettiğini” açıkladılar. “Bizim bilgimiz dışında Taze Market sigortalı çalışan olarak gösterdi" diyen işçiler, “Samsun’da 15’e yakın şubeyi devraldıklarında ise herhangi bir sayım işlemi bile yapılmadı. Üstelik halen dışı Makro, içi Taze Market olarak hukuksuz bir şekilde faaliyet yürütmelerine de müdahale edilmiyor. Bu usulsüzlüğün sorumluları hakkında yetkililer neden gereğini yapmıyor?” diye sordular.

‘CUMHURİYET’İN İLK ADIMINI ATAN KENTE, İŞÇİLERE OMUZ VERMEK YAKIŞIR’

Samsun halkına hitaben Cumhuriyet bayramının hatırlatıldığı basın açıklamasında, “Kurtuluşun ve Cumhuriyet’in ilk adımını atan Samsun’a işçilerinin hak mücadelesine, kurtuluş mücadelesine omuz vermek yakışır. Dünyanın en haklı kavgası işçilerin ekmek kavgasıdır, ekmek davasıdır. Bu onurlu kavgamızda siz de yanımızda durun, elimizden tutun. Makro ve Taze marketlerden alışveriş yapmayarak onlara işçinin hakkını gasp etmek ne demekmiş gösterelim” denildi.

İşçiler üç aydır aileleriyle birlikte açlığa mahkum edildiklerini ve halen Makro Market’in işçi kıyımına devam ettiğini belirttiler. Her Pazar haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye devam etme kararlılıklarını ilan eden işçiler “Tazminatlarımızın üstüne yatan, krizi fırsata çeviren bu patronlardan haklarımızı alıncaya dek direneceğiz” dediler.

‘MAKRO’YU NASIL BİLİRSİNİZ ARKADAŞLAR?’

Eyleme KESK'e bağlı sendikalar, TMMOB'a odalar, Atatürçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Emekli-Sen, 78'liler Derneği’nden temsilciler destek verirken işçilerin görüşme talebi üzerine eylem öncesinde Samsun CHP Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Av. Cemil Deveci ve CHP İl yönetimi eşliğinde Tez Koop-İş Sendikası’nda mağdur işçilerle toplantı yaparak işçilerin sesini Meclis’e taşıyacağını belirtti.

İşçiler eylem sırasında üstünde Makro yazan kendi yaptıkları tabut, siyah çelenk ve kavurdukları helvalarla Makro Market’in cenazesini düzenlediler. Basın açıklamasının ardından işçiler Makro’nun önünde oturma eylemi yaparken işçilerden Dursun Aygünoğlu’nun “Makro’yu nasıl bilirsiniz arkadaşlar?” sorusuna eyleme katılanlar “Kötü biliriz” yanıtı verdi. Aygünoğlu’nun “Gecemizi gündüzümüze katıp yıllarımızı verdiğimiz bu şirkete şahsen ben hakkımı helal etmiyorum. Haram olsun diyorum, siz helal ettiniz mi?” sorusuna işçiler “Haram olsun” diye karşılık verdi.