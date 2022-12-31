2023 için 2022'yi böyle hatırlıyoruz...

2022 yılı çeşitli sektörlerden işçilerin grev ve direniş dalgasıyla açılmıştı; kapanışa ise Cumhurbaşkanının yasağını tanımayan metal işçilerinin grevi imza attı. Asgari ücretin açlık sınırının altında açıklandığı şu günlerde, ortalama ücretlerin de benzer seviyelere yerleşmesini sağlayan sermaye sınıfı ellerini ovuştururken, yeniden bu deneyimleri ve kazanımları hatırlamaya ihtiyacımız var.

2022 yılında hangi eylemler gerçekleşti, eylemler nasıl sonuçlandı, hangi direnişler nasıl devam ediyor?

İşte 2022'den kalanlar...

Trendyol işçileri

Pandemiyle birlikte satışlarında rekor kıran elektronik ticaret şirketi Trendyol, 2021 yılında değerini en az 2,5 kat artırarak 9,4 milyar dolara taşımıştı. Trendyol işçileri, kötü çalışma koşulları ve düşük ücretler nedeniyle başta İstanbul olmak üzere çok sayıda kentte eylem yaptı. Hak gaspına karşı mücadele eden işçiler yaklaşık 3 gün boyunca kontak kapattı ve yüzlerce işçi 26 Ocak günü firmanın Maslak'taki genel merkez binası önünde buluştu. Firma, 9 bin + KDV olan bir önceki dönem maaş paketini, yüzde 11 zamla 10 bin + KDV'ye çıkarmıştı. İşçilerin eylemi sonrası maaş paketi 12 bin 500 + KDV olarak güncellendi. Eylemler zaferle sonuçlandı.

Oppo 500’ün üzerinde işçiyi işten çıkardı

İstanbul Tuzla’da bulunan 1300 işçinin çalıştığı Oppo fabrikasında 500’ün üzerinde işçi işten çıkarıldı. Fabrika önünde bir araya gelen işçiler, direniş kararı aldı. İşçiler yılbaşı izinlerindeyken telefonla işten çıkarıldı.

Yurtiçi Kargo işçileri

Yüzde 17'lik zam oranının yükseltilmesini talep eden Yurtiçi Kargo işçilerinin sözleşmeleri feshedildi ve çalıştıkları şube kapatıldı. Talep edilen zammın kabul edilmemesi ve işten çıkartılan arkadaşları için bir araya gelerek 1 Ocak'ta mücadele etmeye başlayan işçiler uzun süre eylemini sürdürdü.

Akkuyu Nükleer Santrali işçileri

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali işçileri, uzun zamandır iş cinayetlerine, toplu işten çıkartmalara, fazla mesai saatlerine, maaş alamamaya, kalabalık ve hijyenik olmayan koğuş koşullarına, şantiye içindeki markette belirlenen fahiş fiyatlara karşı mücadele etmekteydi. Son olarak taşeron firma bünyesinde çalışan 250 işçi iki aydır maaşlarının ödenmediğini belirterek, 2 Şubat'ta iş bıraktı. Akkuyu'da eylemler kazanımla sonuçlandı.

Yemeksepeti Banabi işçileri

Yemeksepeti Banabi kuryeleri düşük ücretler ile sendikalaşma ve prim hakları için kontak kapatmıştı. Türkiye'nin birçok farklı yerinde eylemler devam etmişti. Yemeksepeti Banabi kuryeleri yaptıkları güçlü eylemlerle ülke gündemine damga vurdu.

Tarsus Sebze Meyve Hali'nde çalışan kadın işçiler

Mersin Tarsus'taki Sebze Meyve Hali'nde ardiyeler bölümünde yevmiyeci olarak çalışan kadınlar 6 ocak tarihinde, günlük ücretlerinin arttırılması için eylem yaptı. Hal içerisinde yürüyüş yaparak iş bırakan kadın işçiler "İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı isteriz" sloganları attı.

Soma'da emekli madenci eylemi

Manisa’nın Soma ilçesindeki madenciler, emekli maaşlarının arttırılması talebiyle 9 Ocak'ta eylem yaptı. 2 bin 500 lira emekli maaşı ile geçinmenin mümkün olmadığını belirten emekli madenciler, "Asgari ücretten 304 lira fazla alıyordum. 2019’dan bahsediyoruz. Benim maaşım şu an asgari ücretten 600 lira noksan olacak. Ben bu hükümetin adaletliliğine mi inanayım, adaletsizliğine mi inanayım” dedi.

Hugo Boss'a karşı basın açıklaması

Yıllardır sendikalı işçileri işten çıkartmayla gündeme gelen İzmir'deki Hugo Boss fabrikasında benzer bir gündem ocak ayında da yaşandı. 17 yıldır Hugo Boss fabrikasında çalışan Mevlüde Ünal, sendikaya üye olduktan 3 gün sonra Kod 46 ile işten çıkartıldı. Tekstil-İş Sendikası ve İzmir İşçi Kadın Meclisi, 8 Ocak'ta Gaziemir Serbest Bölge girişinde konuya dair basın açıklaması yaptı. Ünal'ın kıdem tazminatı hakkına vurgu yapılan açıklamada "Hugo Boss işçinin tazminatını ver, iftiranı geri al" denildi.

Özel Ege Şehir Hastanesi işçileri

İzmir’de bulunan Özel Ege Şehir Hastanesi’nin farklı birimlerinde çalışan işçiler, Aralık ayında maaşları ödenmediği ve yöneticileri ile yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıkları için Patronların Ensesindeyiz Haberleşme, Dayanışma ve Mücadele Ağı ile iletişime geçerek hakları için mücadele etmeye başlamıştı. İşçilerin eylem kararı sonrasında eksik maaşlar yatırıldı ancak işçilerin diğer talepleri olan SGK kodlarının düzeltilmesi, kıdem tazminatlarının ödenmesi ve hakları olan ücretin tamamının verilmesi yerine getirilmedi.

BBC Türkçe emekçileri

Toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyon oranının altında yapılan zam teklifini kabul etmeyen BBC İstanbul Bürosu emekçileri 14 Ocak'ta greve çıkmıştı. BBC İstanbul Bürosu emekçilerinin grevi kazanımla sonuçlandı.

TGS'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yüzde 10 zam teklifiyle başlayan pazarlık 15 günlük grevimiz sonucu yıllık yüzde 32’ye çıktı. Ayrıca aile fertlerini de kapsayan özel sağlık sigortası ve günlük brüt 60 TL yemek parası, brüt 1200 TL gözlük yardımı kazandık."

Sütaş'ta neler oluyor?

Sütaş'ta hakları için sendikalı olan ve örgütlenen işçiler yine işten çıkarmayla karşı karşıya karşıya kaldı. İki Sütaş işçisi daha sendikaya üye olmalarının ardından işten çıkarıldı. Sendikalaşma çalışmasının başladığı günden bu yana işten atılan işçilerin sayısı 100’ü geçmiş durumda.

Mevsimlik ÇAYKUR işçileri

Mevsimlik ÇAYKUR işçileri 9 Ocak tarihinde Rize'de basın açıklaması düzenlediler. Ağır çalışma koşulları, uzun mesai saatleri ve açlık sınırının altında maaşlara değinen işçiler kadro talebinde bulundu.

Destebaşı Grup işçileri

Gebze’de faaliyet gösteren Destebaşı A.Ş. ve Destebaşı Ltd. Şti. isimli firmalar 2019 yılında krizde olduklarını iddia ederek işçilerin 6 aylık maaşlarını ödememişti. 2019 yılında İstanbul Anadolu Adliyesi'nde konkordato başvurusunda bulunan Destebaşı Grup'a tüm hacizler için tedbir kararı verilmiş, yaklaşık 1 sene kadar devam eden dava sonunda davalar reddedilmişti. Şirket ise merkezini Gebze’ye taşıyarak Gebze’de konkordato kararı almıştı. Şirket, hakimin “İşçi alacaklarını dosyaya depo edin” kararı ile birlikte bu kez de Yalova’ya taşınmıştı. Şirketin konkordato kararına karşın 3 yıldır faaliyet halinde olduğunu belirten işçiler "Yeni firmalar kurmuşlar ve tüm nakit akışı oradan yapılıyor. Yani, dava açan asıl şirketin hesabından para akışı olmadığı için oradan biz de para alamıyoruz" demişlerdi. Yaklaşık 200’e yakın işçinin maaş alacakları dahil hiçbir alacağını alamadığı süreçte, işçiler mücadeleye devam etti.

Kayı İnşaat işçileri

Yıllardır maaşlarını alamayan ve en son kendilerine eski döviz kuru üzerinden ödeme önerilen, Türkiye ve farklı ülkelerin inşaatlarında çalışan ancak hakları verilmediği için mağdur olan Kayı İnşaat işçileri, 16 Ocak'ta Ankara Ulus’taki Atatürk Heykeli önünde eylem yaptı. 15 Aralık'ta davaları görülmeye devam etti.

Çimsataş işçileri

Mersin'deki Çukurova Holding’e bağlı Çimsataş'ta çalışan işçiler, Birleşik Metal-İş ile MESS arasında imzalanan toplu iş sözleşmesini kabul etmeyerek ocak ayında iş bıraktı ve fabrika önünde 4 gün boyunca süren bir eyleme imza attı. 13 işçi eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 25/2. maddeden, tazminatsız olarak işten çıkartıldı.

Beykoz Belediyesi işçileri

AKP'li Beykoz Belediyesi'nde Hak-İş’e bağlı sendikadan istifa edip DİSK’e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şubesi'ne üye olan çok sayıda işçi işten çıkartıldı. İşçiler, 21 Ocak'ta AKP'li Beykoz Belediyesi önünde eylem yaptı.

Hepsijet işçileri

Paket başı 3,75 TL ile çalışan HepsiJet kuryelerine 2022 için 4,75 TL teklif edildi. Paket başı 1 liralık zammı kabul etmeyen Hepsijet kuryeleri, zamma tepki göstererek Antalya'da kontak kapattı. 29 Ocak tarihinde İstanbul Mecidiyeköy'deki Trump AVM binasında bulunan HepsiBurada Genel Merkezi önünde toplanan işçiler eylem gerçekleştirdi. İşçiler hakları olanı almadan mücadeleyi bırakmayacağını ilan etti.

Alpin Çorap işçileri

Alpin Çorap’ta çalışan işçiler, kendilerine bildirilen zam oranlarının ardından makineleri kapatmış ve üretimi durdurmuştu. işçiler, minimum 2 bin 500- 3 bin TL zammın yanı sıra hiçbir arkadaşlarının işten çıkarılmamasını, devletin firmaya verdiği AGİ’nin (Asgari geçim indirimi) işçilere dağıtılmasını da talep ederken işçileri çalışmaları için ikna etmeye gelen fabrika yöneticileri ise işçilere geçinebilecekleri bir ücret ve çalışma şartı sağlamak yerine işçileri “tazminatsız işten çıkarma” ile tehdit etmişti. İşçilerin seçtiği temsilcilerin patronla yaptıkları toplantıda işçilerin taleplerinin hepsi kabul edildi. İşçilerin 2 bin 500 TL zam talebi ve iş bırakan hiçbir işçinin işten çıkarılmayacağı karar altına alındı. İşçilerin eylemi zaferle sonuçlandı.

Farplas direnişi

Kocaeli Gebze Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Farplas fabrikasında işçiler ücretlere tepki göstermiş ve iş bırakmıştı. İşçilerden bir hafta izin isteyen patron, işçilerin taleplerini karşılayacağını ve sendikayla da görüşeceğini söylerken, işçiler, patronun taleplerin değerlendirilmesi için istediği 1 haftalık süre sonunda, taleplerin kabul görmemesi hâlinde tekrar iş bırakacaklarını duyurmuşlardı.

Süreç içerisinde, Birleşik Metal-İş Sendikası da bir açıklama yaparak işçilerin sendikalı olduğunu ve fabrikada çoğunluğun sağlandığını açıklamıştı. İşçilerin taleplerini dikkate alacağını söyleyen patron ise süre istediği işçilerin bir bölümünü işten atmakla cevap verdi.

Farplas işçileri bu hamleye direnişle yanıt vererek üretimi durdurdu. Fabrika içerisinde eyleme geçen işçiler, daha sonra şirket tarafından yönlendirilen çevik kuvvet ile karşı karşıya getirilirken 200 kadar işçi gözaltına alındı. İşçiler direnişi fabrika önüne taşıdı.

1 Nisan'da sendikadan yapılan açıklamda "Farplas'ta isyeri önü direniş direnişçi arkadaşlarımızın kararı sonucu bitirildi" denildi.

Mas-Daf işçileri direnişte

Düzce Beyköy 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Mas-Daf işçileri hakları için fabrikayı terk etmiyor, insanca yaşayacakları maaş ve koşullar için fabrika önünde direnişe geçti. Düzce Beyköy 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Mas-Daf fabrikası işçileri Toplu İş Sözleşmesi'nde temsiliyet hakkı için DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası'na (BMİS) üye oldu. Bakanlık yetki vermesine rağmen patron Toplu İş Sözleşmesi masasına oturmamak amacıyla işçilerin iradesini uzun mahkeme süreçleri ile kırma yolunu tercih etti.

İşçiler buna karşı sendikal haklarının kabul edilmesi için mücadelelerine devam ediyor. Fabrika içinde uyuyup dışarı çıkmayan işçilere aileleri erzak getiriyor, başka bölgelerden insanlar dayanışma ziyaretine gidiyor.

Gemi söküm işçilerinin direnişi

Aliağa’da hakları için mücadele eden gemi söküm işçilerinin direnişe geçti. Grevin 5. gününde Gemi Söküm'de greve katılmayan şantiye kalmadı. 11 gün boyunca süren direniş, işçilerin örgütlülüğü sürdürememesinin ardından geri çekildi.

Ataması yapılmayan öğretmenler

Ataması yapılmayan öğretmenler, iki gün önce Ankara Ulus’ta bir araya geldi. Basın açıklaması gerçekleştiren öğretmenler ataması yapılmayan öğretmen sayısındaki artışa dikkat çekerek, "2021 KPSS puanı ile 50 bin öğretmen atması talep ediyoruz" dedi.

Sağlık emekçileri üç günlük grev yaptı

Hak arayışındaki sağlık emekçilerinin grevi 14 Mart Tıp Bayramı'nda başladı. Grev, üç gün boyunca devam etti.

Digitürk işçileri

Uzun yıllardır istedikleri zammı alamayan ve bu yıl da 0 ile yüzde 17 arasında değişen zamlarla karşılaşan Digiturk çalışanları, yönetimi alkışlarla protesto etti. "Hakları ver Digitürk" diyen çalışanlar, "Açlığa mahkum edilmek isteniyoruz ve bunu asla kabul etmiyoruz" sözleriyle düşük zamma karşı sosyal medyada kampanya başlattı.

Lila Kağıt işçileri

Tekirdağ Çorlu’da faaliyet gösteren Lila Kâğıt fabrikasında Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş Sendikası’nda örgütlü oldukları için işten çıkarılan işçiler fabrika önünde eyleme geçti. Sendika hakkı ve işe geri dönme talebindeki işçiler, fabrika önünde çadır kurdu ve basın açıklamaları gerçekleştirdi. Tekirdağ - Lila Kağıt işçileri direnişi 363. gününde (28 Aralık)

Batel Fabrikası işçileri

İzmir Çiğli AOSB'de bulunan Batel Elektromekanik Fabrikası epoksi bölümü işçileri dün öğlen saatlerinde iş durdurdu. Patrona taleplerini bildiren işçilerin eyleminden sonra patron bir dizi başlıkta geri attı. İşçilerin talepleri doğrultusunda kişi başı 240 TL olan aylık prim 400 TL'ye çıkarılırken, daha önce yalnızca tek geliş ve tek gidiş şeklinde uygulanan servisle ulaşım geliş-gidiş olacak şekilde düzenlendi. İşçilerin en düşük maaşının 5 bin TL olması yönündeki talebi ise patron geri çevirdi. Kısmı bir kazanım elde eden işçiler şimdilik işe dönme kararı aldı.

Migros'ta direniş

İstanbul Esenyurt'taki Migros deposunda çalışan işçilere patronlardan yüzde 8'lik zam kararı çıktı. İşçilerin bağlı olduğu taşeron şirket Us Grup'un zammıyla ücretin ancak asgari ücret seviyesine geldiği öğrenildi. Asgari ücretin üzerinde net maaş isteyen işçiler, talepleri karşılanana kadar çalışmayacaklarını duyurdu. İşçilerin bekleyişi sürerken depoya TOMA getirildi. İşçiler patronun villasının önünde eylem yapacağı zaman Kaymakamlık o sokağa eylem yasağı kararı aldı.

Erdal Çorap işçileri iş bıraktı

Arnavutköy'de bulunan Erdal Çorap fabrikasındaki işçiler, 3 Şubat tarihinde düşük zamlara karşı iş bırakmıştı.

Kıraç Metal işçileri direnişe başladı

Eskişehir Kıraç Metal’de çalışan işçiler, son dönemde fabrikalarında yaşanan işten atılmalar üzerine 3 Şubat'ta direnişe başladı.

İşçilerin örgütlü oldukları DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak metal işçilerinin üretimden gelen güçlerini kullanarak direnişe geçtiğini duyurdu. Kıraç Metal işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı. İşten atmalar durduruldu, ücretlere 400 lira zam yapıldı.

Hopa Liman işçileri de direnişte

Hopa Liman işçileri, 4 Şubat'ta liman işletmesi önünde alkışlarla bir araya gelerek iş bıraktı. İşçilerin, ikramiyelerin kaldırılması, maaşların net ücretten brüt ücrete geçirilmesi, asgari ücret tutarı dışında ek zam verilmemesi ve mesailerin azaltılmasından dolayı iş bıraktığı öğrenildi. 4 Şubat’ta direnişe başlayan Hopa Liman işçileri taleplerinin kabul edilmesi üzerine eylemlerini 7 Şubat'ta bitirdi.

Shell işçileri uyardı

Kocaeli'de Shell'in Derince dolum terminalinde çalışan işçiler, patronun yüzde 25 zam teklifine tepki gösterdi. 101 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Petrol-İş sendikası en az yüzde 50 zam talep etti.

4 Şubat sabahı terminal önünde bir araya gelen işçiler ve sendika açıklama yaptı. Açıklamada "İşverenin işçilerin ve sendikamızın taleplerini dikkate alarak masaya gelmelerini istiyoruz” denildi.

Aushra Çorap işçileri

İstanbul'daki Aushra Çorap işçileri geçinebilecekleri bir ücret zammı için mücadele etmişti. İşçiler 4 Şubat'ta iş bırakmıştı.

Voestalpine işçileri üretimi durdurdu

Kocaeli Gebze'de bulunan Voestalpine Çelik fabrikasında bir işçinin haksız yere işten çıkarılmak istenmesine karşın işçiler 4 Şubat'ta üretimi durdurdu. İşçiler yönetimin "Pazartesi görüşelim" talebini reddederken, kesin olarak işten çıkarmanın geri çekilmesini talep ediyor.

ETF Tekstil'de direniş kazandı

1994 yılından bu yana Tuzla’da faaliyet gösteren (European T-shirt Factory) ETF Tekstil fabrikasında yaklaşık 330 işçi çalışıyor. Çalışanların çoğunluğunu kadınların oluşturduğu fabrikanın 30 Temmuz 2022 tarihinde kapanacağı duyuruldu.

Emek hırsızı Sanem Dikmen'e karşı hakları için vazgeçmeyen, 79 gün boyunca direnen ETF Tekstil işçileri, patronun fabrikadaki malları kaçırıp, alacaklarını ödememesi üzerine direniş başlatarak tüm mallarına haciz koydurmuştu.

Davanın ilk duruşması Anadolu Adliyesi'nde görüldü.

Sarıyer Belediyesi işçilerinin grevi

16 Ocak 2022’de başlayan toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmış, yüzde 40 zam talep eden İstanbul Sarıyer Belediyesi işçileri 5 Temmuz'da greve çıkmıştı.

TPI Kompozit'te işçi düşmanlığı

TPI patronunun yaptığı zam oranını kabul etmeyen işçiler 6 Temmuz’da fabrika önünde eyleme başlamıştı. 60’ın üzerinde kişinin işten çıkarıldığı fabrikada mücadele sürdü. TPI Kompozit işçileri taleplerini kabul ettirdi, 17 Günlük iş bırakma eylemi sona erdi.

Sivas Kangal Termik Santrali'nde işçiler insanca ücret talebiyle iş bıraktı

Sivas Kangal Termik Santrali'nde işçiler insanca yaşayabilecek ücret talebiyle iş bıraktı. Gece vardiyasındaki işçiler de iş başı yapmayarak santral önünde direniş halayları çekti.

Pas South direnişi ilk kazanımını aldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Pas South fabrikasında, yaklaşık iki hafta önce patronun beyan ettiği zamları yapmaması üzerine işçiler tepki göstermiş ve tepkiler sendikal örgütlenmeye dönüşmüştü. İşçiler ilk kazanımlarını aldı.

Termokar işçileri direnişe geçti

Termokar Isıtma, Soğutma ve Klima Sistemleri A.Ş. işçileri, patronun, işçilerin sendikal örgütlenmelerine karşı hukuksuz girişimleri nedeniyle direnişe geçti.

VEDAŞ işçileri anlattı: Düşük ücretlere karşı mücadeleyi sürdürüyoruz

VEDAŞ işçileri, Tes-İş’ten istifa ettikten sonra, ortaya çıkardıkları örgütlülükle mücadeleye devam edeceklerini belirttiler. Türkerler Holding’e bağlı Bitlis, Hakkâri, Van ve Muş illerindeki elektrik dağıtımını yapan VEDAŞ’ta çalışan işçiler mücadelelerine devam ediyor.

Eczacıbaşı Esan Madencilik’te direnen işçiler kazandı

Eczacıbaşı Esan Madencilik’e ait Balıkesir’in Balya ilçesindeki çinko ve kurşun madeninde çalışan ve 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde işten çıkarılan 243 işçinin direnişi sonuç verdi. Bağımsız Maden-İş Sendikası direnişlerinin sonuç verdiğini, sağlanan anlaşma sonrası işçilerin işlerine geri döneceği açıklandı.

Meyve ve sebze hali işçileri direnişe geçti

Hamaliye fiyatlarının enflasyona göre düzenlenmediğini söyleyen Bayrampaşa meyve ve sebze hali işçileri eyleme geçti.

Getir işçileri Ankara'da talepleri için eylemde

Ankara Çayyolu Getir'de çalışan kuryeler zam oranlarının artırılması başta olmak üzere birçok talep için iş bıraktı. Düşük zamları kabul etmeyen kuryelerin verdiği mücadele sonucunda Getir, işçilerin taleplerine boyun eğmek zorunda kaldı. Patronların Ensesindeyiz ile birlikte mücadele eden Çayyolu işçilerinin talepleri kabul edildi. Çayyolu'ndaki zaferden kısa süre sonra Getir'in Abidinpaşa ve İncesu şubelerinde de işçilerin talepleri kabul edildi.

BAT işçileri direnişte

Tekel’in özelleştirilmesinin ardından Londra merkezli bir İngiliz firmasına devredilen Samsun’daki Ballıca Sigara Fabrikası’nda, dokuz işçi sendikal mücadelede aktif olarak yer almalarının ardından “performans yetersizliği” gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'yla bir araya gelen işçiler, 18 Ağustos'ta fabrika içerisinde başladıkları eylemlerin ardından bir komite kurduklarını duyurdu.

İşten atılan işçiler DYO Çiğli fabrikasında direnişe başladı

DYO 21’i Çiğli, 8’i Gebze fabrikası olmak üzere 29 işçiyi işten attı. İşten atılan işçiler direnişe başladılar.

Kartonsan işçileri greve çıktı

Kocaeli Başiskele’de bulunan Kartonsan’da toplu sözleşme sürecinin anlaşma çıkmayınca işçiler grev kararı aldı. Şirket, grev nedeniyle üretime ara verdiğini duyurdu. Patronların grev kararı alan işçileri tazminatsız işten çıkarmakla tehdit ettiği aktarıldı.

İşten çıkarılan Marlboro işçileri eylem yaptı

İzmir'de sendikalı oldukları için işten çıkartılan Philip Morris Euroserve işçileri bugün bir eylem düzenledi.

İzmir Torbalı'da kurulu Philip Morris’te (Marlboro) Euroserve işçileri Eylül ayında DİSK/Gıda-İş’e üye oldukları için işten atılmıştı.

İşten atılan işçiler bugün Montrö Meydanı'nda toplanarak DİSK/Gıda-İş Şube Başkanlığı binasına yürüdü.

Bekaert işçileri grevde

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Bekaert fabrikasında işçiler 13 Aralık Salı günü greve çıktı. Bekaert, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde işçilerin taleplerinin oldukça altında bir ücret teklif etmiş, işçiler bu teklife karşı grev hakkına başvurdu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan grevi yasaklamıştı.

Webhelp patronundan geri adım: İşçilerden ilk kazanım

Bir süredir kötü çalışma koşulları, mobbing, düşük ücretler ve işten çıkarmalara karşı Patronların Ensesindeyiz Ağı ile mücadele eden Webhelp işçilerinden ilk kazanım haberi geldi.

Şirket tarafından işçilere gönderilen yeni yıl mesajıyla uzun süredir 400 TL olan yemek ücretlerinin 1000 TL’ye çıkarıldığı belirtildi. Yıllardır yemek ücretlerine en fazla 100 TL gibi komik artışlar yapılırken işçilerin mücadelesiyle geçmiş yıllara göre yüksek bir artış yapıldı.

Koç Üniversitesi Hastanesi'nde direnen işçiler kazandı

İstanbul'da Koç Üniversitesi Hastanesi işçileri direnişlerinin 21. gününde elde ettikleri kazanımı bugün yapılan basın açıklamasıyla duyurdu.