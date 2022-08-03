Meyve ve sebze hali işçileri direnişe geçti: 'Bizi görmezden gelenlere yazıklar olsun!'

Uzun süredir çalışma koşullarına karşı itiraz eden İstanbul Bayrampaşa meyve ve sebze hali işçileri direniş kararı aldı.

İşçiler adına ortak talepleri açıklayan hal emekçisi yaşanan sorunları sıralarken, tek ve öncelikli amaçlarının haklarını alabilmek olduğunu söyleyerek "Bizi görmezden gelenlere yazıklar olsun!" dedi.

'Bir ekmek 4 lira, onu bile reva görmediler!'

Hamaliye fiyatlarının, enflasyon ve günün koşullarına göre düzenlenmediğini söyleyen işçiler, Temmuz ayı itibarıyla mevcut ücretin iş bazında 1,30-1,50 TL ye sıkıştırıldığını, mevcut hal yönetiminin ise 2 TL'lik teklifi dahi geri çevirdiğini açıkladı.

İşbaşı ücretler konusunda yasadışı düşük ücret baskısıyla çalışmaya zorlama da hâlde yaşanan sorunlardan biri.

Ekmeğin 4 lira olduğu günlerde hamal ücretlendirmesinde konuşulan ücretlerin insanlık dışı olduğunu söyleyen işçilerin talebi, işbaşı hammaliye ücretinin 2,50 TL olarak güncellenmesi.

'10 bin kişilik halde bir sağlık merkezi bile yok!'

10 bin kişinin çalıştığı Bayrampaşa halinde iş kazaları azımsanmayacak kadar fazla. Yasaların işçi sağlığı açısından hükümlerinin çiğnendiği Bayrampaşa halinde işçilerin olası bir iş kazası ya da hastalık durumunda başvurabileceği tek bir sağlık kuruluşu bulunmuyor.

İşçiler haklarını alana dek mücadeleyi sürdürme kararlılığında olduklarını belirtiyorlar.