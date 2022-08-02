Ankara'da mücadele eden Getir işçilerinin zam talebi görüşülecek

Her depoda işçilere ayrı ayrı düşük ücretler öneren Getir’in Ankara Altınpark deposundaki işçiler, diğer depolarda gündeme gelen zam oranlarının oldukça altında bir zam oranı önerilince duruma tepki göstermiş ve hakları için mücadele ederken yaşadıkları sorunlara ilişkin Patronların Ensesindeyiz ile iletişime geçmişlerdi.

Getir'in Altınpark deposu, işçilerin zam talebini karşılamak yerine işçileri işten çıkartacağını söyledi. Patronların Ensesindeyiz temsilcilerinin, işçilerin şube yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin ardından ise işten çıkarma kararı geri çekildi. Bu gece zam talebine dair cevap verileceği belirtildi.

Altınpark #getir Deposu'nda kuryelere zam yapmak yerine işten çıkarılacakları söylendi. PE ekibi ve işçilerin şube yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin ardından işten çıkarma kararı geri çekildi. Bu gece zam talebine bir cevap verileceği belirtildi.#getirzami̇stiyoruz — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) August 2, 2022 {C}{C}

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