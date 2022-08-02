Ankara’da Getir'in bir deposunda daha işçiler mücadeleye başladı

Her depoda işçilere ayrı ayrı düşük ücretler öneren Getir’in Ankara Altınpark deposundaki işçiler, diğer depolarda gündeme gelen zam oranlarının oldukça altında bir zam oranı önerilince duruma tepki gösterdi.

İşçilerin saatlik ücretlerine 1 lira, paket ücretlerine ise sadece 50 kuruşluk bir zam teklifi gelmesi üzerine işçiler iş bırakırken, depo patronu duruma tepki gösteren işçilere ekipmanlarını bırakıp gitmeleri gerektiğini ve inaktif edileceklerini söyledi.

Bu duruma tepki gösteren işçiler hakları için mücadele ederken yaşadıkları sorunlara ilişkin Patronların Ensesindeyiz ile iletişime geçtiler.

Bundan önce de Ankara’da Çayyolu ve Mamak depoları başta olmak üzere birçok depoda bir araya gelen işçilerin taleplerinin önemli bölümü karşılanırken, işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte mücadele etmiş, sonuç almıştı.