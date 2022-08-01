Getir kuryeleri Patronların Ensesindeyiz ile kazandı

Mor-sarı, turuncu-siyah, pembe renkli iş elbiseleriyle son dönemde kuryelerin hareketliliği ve eylem biçimi büyük bir enerji yaratıyor. İki teker üzerinde mücadele etmenin zorlukları olduğu kadar verdiği görüntü de bir o kadar güçlü oluyor.



Bir haftadır Getir kuryeleri şirketin açıklayacağı zam oranıyla birlikte hareketlendi. Düşük ücretlere çalışan emekçiler, iyi bir zam oranı açıklanacağını düşünmüyorlardı. Taleplerinin birlikte hareket ederek elde edilebileceğini bilmelerine rağmen pek de umutlu değillerdi. Ama Patronların Ensesindeyiz Ağı (PE) ile birlikte hareket etmeye karar verdiklerinde çok şey değişti.

Çayyolu'nda Getir kuryeleri zam istediği için iş bıraktı

Getir emekçileri ilk olarak Ankara Çayyolu şubesinde akşama doğru iş bıraktı. Şube önünde bekleyen işçiler PE'yle temas kurarak hızla burada bir araya geldi.



Şube önünde Patronların Ensesindeyiz avukatları ve ekibiyle birlikte yapılan ilk toplantıda bir komite kuruldu ve talepler listelendi. Belirlenen talepler arasında öne çıkan ücretlere yüzde 40 zam yapılması oldu.

Belirlenen talepler kurulan komiteyle birlikte Getir yetkililerine teslim edildi. Getir merkezi kuryelerin talepleri reddetti. Çayyolu şubesi ise işçilere ek 1 lira zam önerdi. İşçiler yapılan zam önerisini ve bu tutumu kabul etmeyerek mücadeleyi sürdüreceklerini, ertesi gün eyleme devam edeceklerini kararlaştırdılar.



Belirlenen taleplerin tamamı şu şekilde:

#Getir depo önünde toplanan işçiler taleplerini açıkladı.

Başta saat başı ve paket başı ücretlere yüzde 40 zam isteyen kuryelerin taleplerinin tamamı şöyle: 👇#Getirİşçileri pic.twitter.com/swKl0uwCdE — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 25, 2022

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Talepleri reddedilen kuryeler Ankara'da farklı şubelere gitti

Komite o akşam durmadı. Talepleri reddedilen işçiler aynı günün akşamı Ankara'daki pek çok Getir şubesine ziyaretlerde bulundu ve yaşadıklarını diğer Getir kuryelerine aktardı. Diğer Getir şubelerinde de benzer şikayetler vardı.

Ertesi gün Çayyolu'nda kontaklar açılmadı. Büyük bir kararlılıkla eylem sürüyordu. Bu sırada PE'ye Getir dışında Vigo, Yemeksepeti gibi farklı firmalardan benzer ihbarlar geliyor, kuryeler “biz de aynı sorunları yaşıyoruz, bir şeyler yapmak istiyoruz” diyordu.

Çayyolu şubede kontaklar kapandığında şube sahibi iş ilanı verdi. İşçilere 1 lira zam öneren şube ilanda "kazancının diğer bölgelere göre daha fazla olduğunu" belirtiyordu. İşçilerin tepkisi ve çıkan haberlerden sonra ilan yayından kaldırıldı.

Getir kuryeleri verdikleri mücadelenin sadece kendilerini ilgilendirmediğini biliyordu. O yüzden hemen diğer şubelere ziyaretler yaptılar ve akşamına Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak toplantıya davet ettiler. Eylemde olan bir Getir kuryesi çektiği videoda "bütün motokuryelerin sesi olmaya çalışıyoruz" diyor ve ekliyordu: "kimse patronlardan korkmasın. Patronların bizden korkması gerekiyor."

📢 #Getir işçileri sefalet ücretlerini kabul etmiyor.



🔴"Bütün motorkuryelerin sesi olmaya çalışıyoruz"



👇

Motokurye kardeş! Eğer sen de bu ücretlere boyun eğmiyorsan, ayağa kalk! Birlikte mücadele edelim.



#GetirZamİstiyoruz pic.twitter.com/VbWDEqaTe7 — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 26, 2022

Getir kuryeleri birlik oluyor

Kurulan komitenin ilk toplantısında alınan kararlardan biri de "Getir Kuryeleri" adında bir sosyal medya sayfasının açılması oldu. Buradan yaşanan süreçler, gelişmeler ve açıklamalar paylaşıldı. Sayfa sadece Çayyolu şube ile sınırlı kalmadı, bütün Getir işçilerinin ve Getir'e bağlı çalışan Vigo işçilerinin sesi oldu, birlikte haberleşmeye çalıştı.

Getir işçilerinin mücadelesi iş bırakmayla, başka şubelerden işçilerle temaslar kurulmasıyla, sosyal medyadan gündem yapmayla devam ederken, Cuma günü Getir'in zam oranlarını açıklayacağı toplantı öncesinde yeni taleplerini açıkladı:

"Getir kuryeleri olarak Getir’den taleplerimizi ilan ediyoruz. Taleplerimizin gerçekleşmesi için bir aradayız, tüm taleplerimiz gerçekleşene kadar mücadele edeceğiz. Şimdi gerekeni yapma zamanı" diyerek #GerekeniYapGetir sloganıyla taleplerini duyurdu.

Getir Kurye emekçileri olarak @getir den taleplerimizi ilan ediyoruz. Taleplerimizin gerçekleşmesi için bir aradayız, tüm taleplerimiz gerçekleşene kadar mücadele edeceğiz. Şimdi gerekeni yapma zamanı @getir.#GerekeniYapGetir #GetirZamİstiyoruz pic.twitter.com/Oe3XTEKAeP — Getir Kuryeleri (@GetirKuryeleri) July 29, 2022

Vigo kuryeleri de taleplerini açıkladı

Aynı gün Getir'e bağlı çalışan İzmir Vigo işçileri de Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte taleplerini açıkladı. Getir'in yapacağı zam açıklamasından önce taleplerini açıklayan işçiler "Bizler Getir’in siparişlerini ulaştıran ve Vigo’da çalışan moto kurye işçileriyiz. Gün geçtikçe kötüleşen hayat şartları herkesi etkilediği kadar bizleri de etkiliyor. Gittikçe artan kötü çalışma şartları yetmiyormuş gibi bir de eklenen komik zam oranları bizleri çok zor durumda bırakıyor. Geçinemiyoruz. Bugün toplanacak olan Getir patronlarına sesleniyoruz. Bu şartları kabul etmiyoruz! İnsanca yaşamak bizim de hakkımız ve taleplerimizi yerine getirilmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.

#Getir’e bağlı faaliyet yürüten #Vigo firmasında çalışan kuryeler ücretlerin sürekli erimesine karşı zam talep ediyor.



Bizler Getir’in siparişlerini ulaştıran ve Vigo’da çalışan moto kurye işçileriyiz. Taleplerimiz var!#VigoZamYap#GetirZamYap

👇https://t.co/P6JVtvwTN7 pic.twitter.com/ZPXSlWACA2 — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 29, 2022

Ve kazanım geldi!

Cuma günü açıklama yapılacağı söylenirken Getir yetkilileri sessizliğini korudu, her hangi bir açıklama yapmadı. Ancak Cumartesi günü öğleden sonra mücadelemiz sonuç verdi. Çayyolu'nda çalışan kurye arkadaşlarımız şirket motoru için yüzde 32+3 kendi motoru için yüzde 40+5 olarak yeni zammı belirlemiş ve istedikleri oranda zammı kazandılar.

Çayyolu şubede elde edilen kazanımdan sonra Abidinpaşa ve İncesu şubelerinde çalışan kuryeler de kazanım elde etti.

📢 Çayyolu #getir Kuryeleri kazandı!

Birkaç gündür yoğun mücadelelerin sonucunda talep edilen zam oranını Getir yönetimi kabul etti.

"Haklı olduğumuz davada başarıya vardık. Hiçbir şekilde pes etmedik, savaştık hakkımız olanı aldık” @GetirKuryeleri



👇https://t.co/mllXUPqnQC pic.twitter.com/aIvpsVaocb — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 30, 2022

Çayyolu'nu Mamak Şubesi izledi, onlar da kazandı

Ankara'ya yayılan Getir kuryelerinin mücadelesi farklı şubelerden kuryelerin Getir Kuryeleri Komitesine ulaşmasıyla devam etti. Böylece Ankara genelinde motokuryelerin dayanışma ağı hızla genişledi.

Aynı gün son olarak Getir'in Mamak Şubesinde kuryeler iş bıraktı. Talepler aynıydı: Geçinebileceğimiz bir zam oranı istiyoruz!

#Getir'in Mamak şubesinde işçiler istedikleri zam için kontak kapattı. Ankara'da Çayyolu, Abidinpaşa ve İncesu şubelerinde kazanan işçilerin ardından Mamak'ta çalışan Getir kuryeleri iş bıraktı. İşçiler mücadele ediyor. @GetirKuryeleri#MücadeleKazandırır#GetirGerekeniYap pic.twitter.com/oWlcluPhbm — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 30, 2022

PE ekibinin ve avukatlarının Mamak'taki işçilerle bir araya gelmesiyle bir toplantı yapıldı. Mamak Şube yönetimi işçilerden taleplerini istedi. Parkta yapılan toplantıda talepler listelenip patrona iletildi. Mamak Getir kuryeleri ile PE avukatının şube yöneticisiyle yaptığı görüşmeler ve işçilerin mücadelesi birkaç görüşme sonrası kazanım verdi. Mamak'ta da Getir kuryeleri kazandı.

Elde edilen kazanım sonrası hep birlikte toplanarak yapılan açıklamada mücadelenin kazanımla sonuçlandığını kendileri anlattılar.

📢 #getir Mamak şubesi kuryeleri de kazandı!



Bugün Çayyolu, Abidinpaşa, İncesu ve son olarak Mamak şubede çalışan Getir işçileri taleplerini patrona kabul ettirdi. Mücadele, örgütlülük ve dayanışma kazandı.@GetirKuryeleri#GetirZamİstiyoruz #MücadeleKazandırır pic.twitter.com/u6AQNihAGb — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 30, 2022

Kuryelerin dayanışması büyüyor

Getir kuryelerinin mücadelesi bitmedi, devam ediyor. Çok önemli bir kazanım elde edildi ve bu kazanımları korumak ve geliştirmek için birlik olmanın önemini hepsi biliyor. Şimdi mücadeleyi daha ileriye taşıyarak haklarını daha güçlü savunmak ve patronlar karşısında hiçbir kuryenin yalnız olmaması gerektiğini bilmek için kendi aralarında kurdukları birliği büyütecekler. Getir'de, Vigo'da, Trendyol'da, Yemeksepetin'de ve daha pek çok yerde kuryelerin dayanışması güçlenecek.

🚩Patronların Ensesindeyiz Ağı ekibi ve hukukçuları Getir sürecinin başından beri mücadeleyi birlikte yürüttü. Kazanımı da birlikte oldu.

PE hukukçusu Getir patronuna karşı mücadelelerini anlattı.@GetirKuryeleri#MücadeleKazandırır pic.twitter.com/LU5WlaH33W — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 30, 2022