Aushra Çorap önünde direniş sürüyor: 'Bugün milyonluk evlerde oturuyorlarsa bizim sayemizde'

Aushra Çorap işçileri fabrika önünde verdikleri mücadeleyi sürdürüyor. 2022 yılı için açıklanan zam oranlarının beklenenin altında kalması üzerine geçen hafta eyleme başlayan Aushra Çorap işçileri, bu sabah fabrika önünde toplandı.

Aushra işçileri Cuma günü iş bırakmış ve fabrika önünde toplanmıştı. Patronların Ensesindeyiz Ağı (PE) ve Deriteks sendikası işçilerin patronla görüşme yapması için pek çok kez talepte bulunmalarına karşın görüşme sağlanamamış, işçiler ücretli izne gönderilmiş ve görüşmelerin Pazartesi günü devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Öte yandan Patronların Ensesindeyiz Ağı’na bilgi veren işçiler, fabrikada 2021 yılında makinecilerin ücreti 3 bin 600 TL civarındayken, yılın son aylarında işçilerin imza toplaması sonucu yapılan enflasyon iyileştirmesiyle ücretin 4 bin 300 liraya yükseldiğini; 2022 yılı için ise patronun 5 bin 700 TL ücret önermesi üzerine ise 7 bin TL talebiyle eylemlere başladıklarını aktarmışlardı.

'İşçiler içeri alınmadı, telefonlarına işten atıldıklarına dair mesajlar gönderildi'

soL’un edindiği bilgiye göre, bu sabah fabrika önüne gelen Aushra işçileri sabah vardiyası için işbaşı yapmaya geldiklerinde önce içeriye alınmadı. Ardından telefonlarına işten çıkarıldıklarına dair mesajlar gelmeye başlayan işçiler fabrikanın önünde toplanmayı sürdürerek, hakları için mücadele etmeleri nedeniyle gerçekleşen işten çıkarmayı kabul etmediklerini söylüyor.

Konuya ilişkin soL’un ulaştığı Patronların Ensesindeyiz (PE) avukatı hem sürece hem de yaşanan son gelişmelere dair şunları aktardı:

'Patron ya bu ücrete çalışın ya da çekin gidin diyor'

“Buradaki işçiler geçen Çarşamba günü zam talebinde bulundular. Patron bu zam talebini kabul etmeyerek, Çarşamba günkü vardiyayı da işten kovuyor. Daha sonra ise patron bu işçileri bir gün sonra yeniden çağırıyor. İşçilere ‘Benim verdiğim şu rakama çalışın, çalışmıyorsanız gidin’ diyor. İşçiler de iş bırakarak direkt Patronların Ensesindeyiz’i ve Deriteks sendikasını arıyorlar.”

“16.00-24.00 vardiyasında çalışan işçiler cuma günü iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler” diye konuşan Patronların Ensesindeyiz (PE) avukatı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah vardiyası ise evlerine gitmeyerek ve iki vardiya olarak dışarıda beklemeye başlıyorlar. Bunlar burada çalışan makineciler. Makineleri kapatıyorlar ve üretim de durmuş oluyor. Cuma günü bir diyalog kanalı kurulmaya çalışılsa da bunu patron kabul etmiyor. Cuma akşama doğru ise geç saatte herkese izin veriyor. Pazartesi günü de gelin tekrar başlayalım diyerek, firmayı üç gün kapatacağını ilan ediyor."

‘İşçiler bugün işyerine kendi imkânları ile gelmeye çalıştılar’

İşçilerin bu sabah işbaşı yapmalarına engel olunduğunun altını çizen Patronların Ensesindeyiz (PE) avukatı, şunları dile getirdi:

"Bugünse işçiler işe girmeye çalışırken problem yaşadılar. Ama zaten bunun olacağı bu sabah işçilerin işe gitmeye çalışırken, servislerin kendilerini almak için gelmemesiyle başladı. İşçiler bunu anlıyorlar ve işbaşı yapabilmek adına kendi imkânlarıyla geliyorlar fabrikaya."

📢Aushra Çorap işçileri olarak fabrika önünde mücadeleyi sürdürüyoruz!



🔴Haklarımızı alana kadar geri adım atmayacağız! #AushraÇorapİşçileriZamİstiyor pic.twitter.com/ISIxQbhulx — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 7, 2022

‘İşçilerin telefonlarına teker teker mesaj gelmeye devam ediyor’

"Diğer iki vardiya da fabrikada toplanmış hâldeyken, sabah vardiyası içeri alınmıyor. Fabrikaya alınmadıkları için de işçiler dışarıda toplanmaya ve protestoya başlıyorlar. Sabahtan beri de işçilerin telefonlarına mesajlare geliyor. Hâlâ da teker teker gelmeye devam ediyor. Direnişte toplamda gelen gidenlerle 20 kadar işçinin dahil olduğunu söyleyebiliriz."

İşçilerle birlikte fabrika önünde beklemeyi sürdüren Patronların Ensesindeyiz (PE) avukatı şunları ifade etti:

"İşçilerin genel eğilimine dair ise şunu söyleyebiliriz. İşçiler, bu cezalandırmayı kabul etmiyorlar ve burada duracaklarını söylüyorlar. Biz de işçilerle birlikte beklemeye devam ediyoruz."

🔴"Bugün milyonluk evlerde oturuyorlarsa bizim sayemizde oturuyorlar!" pic.twitter.com/nzqp3vo8fT — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 7, 2022

‘Bugün milyonluk evlerde oturuyorlarsa bizim sayemizde oturuyorlar’

Ayrıca, sabah saatlerinde fabrika önünde toplanmaya başlayan ve Patronların Ensesindeyiz Ağı'na konuşan işçiler, çorap sektöründe çalışan işçilerin hiçbir sosyal hayatı olmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Bugün milyonluk arabalara biniyorlarsa bizim sayemizde biniyorlar. Kendi çocukları çalışmıyor burada. Çok biliyorlarsa kendi çocuklarını çalıştırsınlar. Milyonluk evde oturuyorlarsa bizim sayemizde oturuyorlar. Biz sadece piyasa ve diğer fabrikalar ne veriyorsa o maaşı istedik. Biz beş kuruş fazla bir şey istemiyoruz. Bizim büyük bir şeyde gözümüz de yok. Ben gereken gıdamı alamazsan on beş makineye nasıl bakacağım, nasıl çalışacağım?"

Öte yandan Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı, işçileri, işyerlerinde karşılaştıkları düşük zamlara karşı bir araya gelmeye ve PE ile iletişime geçmeye çağırıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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