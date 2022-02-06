Aushra Çorap işçileri mücadeleyi sürdürüyor

2022 yılı için açıklanan zam oranlarının beklenenin altında kalması üzerine geçen hafta eyleme başlayan Aushra Çorap işçileri, yarın sabah fabrika önünde toplanıyor.

Çorap patronları 2022 yılı için zam oranlarını geçen hafta açıklamış ve bunun üzerine çorap işçileri sefalet ücretine karşı iş durdurma eylemlerine başlamıştı. Alpin Çorap’ta başlayan ve kazanımla sonuçlanan eylem hızla pek çok çorap fabrikasına sıçradı. Kimi fabrikalarda kazanım sağlanırken, kimi fabrikalarda eylemler devam ediyor. İşte bu fabrikalardan biri de Sağlam Çorap, ya da kamuoyunda bilinen adıyla Aushra…

İşçiler yarın sabah fabrika önünde toplanacak

Aushra işçileri Cuma günü iş bırakmış ve fabrika önünde toplanmıştı. Patronların Ensesindeyiz Ağı avukatının ve Deriteks sendikası yöneticilerinin de destek verdiği işçilerin patronla görüşme yapmak için pek çok kez talepte bulunmalarına karşın görüşme sağlanamamış, işçiler ücretli izne gönderilmiş ve görüşmelerin Pazartesi günü devam etmesi kararlaştırılmıştı. İşçiler yarın sabah 07.30’da bir kez daha fabrika önünde toplanıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na bilgi veren işçiler, fabrikada 2021 yılında makinecilerin ücreti 3600 TL civarındayken, yılın son aylarında işçilerin imza toplaması sonucu yapılan enflasyon iyileştirmesiyle 4300 liraya yükseldiğini söyledi. 2022 yılı için ise patronun 5700 TL ücret önermesi üzerine, işçiler 7000 TL talebiyle eylemlere başlamıştı. Kendileriyle yapılan röportajda Aushra işçileri, yaşanan adaletsizliği şu sözlerle anlattı: “Biz bu haksızlığa yeter diyoruz. Biz lüks araba istemiyoruz, lüks ev istemiyoruz, lüks bir yaşam istemiyoruz. Bir yemek yiyorlar 3 bin 5 bin liraya, bir yerde bir eğlenceye gidiyorlar yirmi, otuz, elli bin liraya. Bizim işçi arkadaşlarımız bunu bilmiyor bazıları.”

Oyun değil ekmek kavgası

Aushra çeşitli dillerde hazırlanmış internet sitesiyle, ihracatı ne kadar önemsediğini hemen belli ediyor. Ancak pek çok tekstil firmasının aksine, internet sitesinde üretim yaptığı markaların isimleri yer almıyor. Markaların isimlerinin böylesi gizli tutulma nedeninin, fabrikada işçi haklarına yönelik ihlallerin, markaların kulağına gitmesinden duyulan korku olduğu tahmin ediliyor.

İnternet sayfasındaki giriş yazısında, Aushra, çorap üretimini keyifli bir oyun haline getirmeyi başardıklarını söylüyor ve “oyuna var mısınız” diye soruyor. Sefalet ücretine karşı çıkan, yarın sabah 07.30’da fabrika önüne gelecek olan işçiler ve onlara destek verenler için ise açık ki bu bir oyun değil, bu bir ekmek kavgası…