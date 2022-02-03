2022 direnişle başladı: İşte emekçilerin yeni yılı sarsan eylemleri

2022 yılı işçilerin hakları için mücadelesiyle başladı.

2022 yılında hangi eylemler gerçekleşti, eylemler nasıl sonuçlandı, hangi eylemler nasıl devam ediyor?

İşte 'şimdilik' son durum:

Özel Ege Şehir Hastanesi işçileri

İzmir’de bulunan Özel Ege Şehir Hastanesi’nin farklı birimlerinde çalışan işçiler, Aralık ayında maaşları ödenmediği ve yöneticileri ile yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıkları için Patronların Ensesindeyiz Haberleşme, Dayanışma ve Mücadele Ağı ile iletişime geçerek hakları için mücadele etmeye başlamıştı. İşçilerin eylem kararı sonrasında eksik maaşlar yatırıldı ancak işçilerin diğer talepleri olan SGK kodlarının düzeltilmesi, kıdem tazminatlarının ödenmesi ve hakları olan ücretin tamamının verilmesi yerine getirilmedi. "Hakkımız olan son bir kuruşu alana kadar mücadelemize devam edeceğiz" diyen işçiler bugün İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde buluşacak.

Akkuyu Nükleer Santrali işçileri

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali işçileri, uzun zamandır iş cinayetlerine, toplu işten çıkartmalara, fazla mesai saatlerine, maaş alamamaya, kalabalık ve hijyenik olmayan koğuş koşullarına, şantiye içindeki markette belirlenen fahiş fiyatlara karşı mücadele etmekteydi. Son olarak taşeron firma bünyesinde çalışan 250 işçi iki aydır maaşlarının ödenmediğini belirterek, 6 gün önce iş bıraktı. Akkuyu'da eylemler sürüyor.

Tarsus Sebze Meyve Hali'nde çalışan kadın işçiler

Mersin Tarsus'taki Sebze Meyve Hali'nde ardiyeler bölümünde yevmiyeci olarak çalışan kadınlar 6 ocak tarihinde, günlük ücretlerinin arttırılması için eylem yaptı. Hal içerisinde yürüyüş yaparak iş bırakan kadın işçiler "İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı isteriz" sloganları attı.

Soma'da emekli madenci eylemi

Manisa’nın Soma ilçesindeki madenciler, emekli maaşlarının arttırılması talebiyle 9 Ocak'ta eylem yaptı. 2 bin 500 lira emekli maaşı ile geçinmenin mümkün olmadığını belirten emekli madenciler, "Asgari ücretten 304 lira fazla alıyordum. 2019’dan bahsediyoruz. Benim maaşım şu an asgari ücretten 600 lira noksan olacak. Ben bu hükümetin adaletliliğine mi inanayım, adaletsizliğine mi inanayım” dedi.

Hugo Boss'a karşı basın açıklaması

Yıllardır sendikalı işçileri işten çıkartmayla gündeme gelen İzmir'deki Hugo Boss fabrikasında benzer bir gündem ocak ayında da yaşandı. 17 yıldır Hugo Boss fabrikasında çalışan Mevlüde Ünal, sendikaya üye olduktan 3 gün sonra Kod 46 ile işten çıkartıldı. Tekstil-İş Sendikası ve İzmir İşçi Kadın Meclisi, Gaziemir Serbest Bölge girişinde konuya dair basın açıklaması yaptı. Ünal'ın kıdem tazminatı hakkına vurgu yapılan açıklamada "Hugo Boss işçinin tazminatını ver, iftiranı geri al" denildi.

Mevsimlik ÇAYKUR işçileri

Mevsimlik ÇAYKUR işçileri 9 Ocak tarihinde Rize'de basın açıklaması düzenlediler. Ağır çalışma koşulları, uzun mesai saatleri ve açlık sınırının altında maaşlara değinen işçiler kadro talebinde bulundu.

Destebaşı Grup işçileri

Gebze’de faaliyet gösteren Destebaşı A.Ş. ve Destebaşı Ltd. Şti. isimli firmalar 2019 yılında krizde olduklarını iddia ederek işçilerin 6 aylık maaşlarını ödememişti. 2019 yılında İstanbul Anadolu Adliyesi'nde konkordato başvurusunda bulunan Destebaşı Grup'a tüm hacizler için tedbir kararı verilmiş, yaklaşık 1 sene kadar devam eden dava sonunda davalar reddedilmişti. Şirket ise merkezini Gebze’ye taşıyarak Gebze’de konkordato kararı almıştı. Şirket, hakimin “İşçi alacaklarını dosyaya depo edin” kararı ile birlikte bu kez de Yalova’ya taşınmıştı. Şirketin konkordato kararına karşın 3 yıldır faaliyet halinde olduğunu belirten işçiler "Yeni firmalar kurmuşlar ve tüm nakit akışı oradan yapılıyor. Yani, dava açan asıl şirketin hesabından para akışı olmadığı için oradan biz de para alamıyoruz" demişlerdi. Yaklaşık 200’e yakın işçinin maaş alacakları dahil hiçbir alacağını alamadığı süreçte, işçiler mücadeleye devam ediyor.

Kayı İnşaat işçileri

Yıllardır maaşlarını alamayan ve en son kendilerine eski döviz kuru üzerinden ödeme önerilen, Türkiye ve farklı ülkelerin inşaatlarında çalışan ancak hakları verilmediği için mağdur olan Kayı İnşaat işçileri, 16 Ocak'ta Ankara Ulus’taki Atatürk Heykeli önünde eylem yaptı.

Çimsataş işçileri

Mersin'deki Çukurova Holding’e bağlı Çimsataş'ta çalışan işçiler, Birleşik Metal-İş ile MESS arasında imzalanan toplu iş sözleşmesini kabul etmeyerek ocak ayında iş bıraktı ve fabrika önünde 4 gün boyunca süren bir eyleme imza attı. 13 işçi eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 25/2. maddeden, tazminatsız olarak işten çıkartıldı.

Beykoz Belediyesi işçileri

AKP'li Beykoz Belediyesi'nde Hak-İş’e bağlı sendikadan istifa edip DİSK’e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şubesi'ne üye olan çok sayıda işçi işten çıkartıldı. İşçiler, 21 Ocak'ta AKP'li Beykoz Belediyesi önünde eylem yaptı.

Trendyol işçileri

Pandemiyle birlikte satışlarında rekor kıran elektronik ticaret şirketi Trendyol, 2021 yılında değerini en az 2,5 kat artırarak 9,4 milyar dolara taşımıştı. Trendyol işçileri, kötü çalışma koşulları ve düşük ücretler nedeniyle başta İstanbul olmak üzere çok sayıda kentte eylem yaptı. Hak gaspına karşı mücadele eden işçiler yaklaşık 3 gün boyunca kontak kapattı ve yüzlerce işçi 26 Ocak günü firmanın Maslak'taki genel merkez binası önünde buluştu. Firma, 9 bin + KDV olan bir önceki dönem maaş paketini, yüzde 11 zamla 10 bin + KDV'ye çıkarmıştı. İşçilerin eylemi sonrası maaş paketi 12 bin 500 + KDV olarak güncellendi. Eylemler zaferle sonuçlandı.

Hepsijet işçileri

Paket başı 3,75 TL ile çalışan HepsiJet kuryelerine 2022 için 4,75 TL teklif edildi. Paket başı 1 liralık zammı kabul etmeyen Hepsijet kuryeleri, zamma tepki göstererek Antalya'da kontak kapattı. 29 Ocak tarihinde İstanbul Mecidiyeköy'deki Trump AVM binasında bulunan HepsiBurada Genel Merkezi önünde toplanan işçiler eylem gerçekleştirdi. İşçiler hakları olanı almadan mücadeleyi bırakmayacağını ilan etti.

Yurtiçi Kargo işçileri

Yüzde 17'lik zam oranının yükseltilmesini talep eden Yurtiçi Kargo işçilerinin sözleşmeleri feshedildi ve çalıştıkları şube kapatıldı. Talep edilen zammın kabul edilmemesi ve işten çıkartılan arkadaşları için bir araya gelerek mücadele etmeye başlayan işçiler, direnişlerinin üçüncü gününde.

Yemeksepeti Banabi işçileri

Yemeksepeti Banabi kuryeleri düşük ücretler ile sendikalaşma ve prim hakları için kontak kapatmıştı. Türkiye'nin birçok farklı yerinde devam eden eylemlerin yanı sıra Yemeksepeti Banabi kuryeleri dün şirkete taleplerini bir kez daha iletmek üzere Levent'teki Genel Müdürlük binası önüne gitti. İşçiler şirketten yanıt gelene kadar genel müdürlük binası önünden ayrılmayacağını duyurdu.

Alpin Çorap işçileri

Alpin Çorap’ta çalışan işçiler, kendilerine bildirilen zam oranlarının ardından makineleri kapatmış ve üretimi durdurmuştu. işçiler, minimum 2 bin 500- 3 bin TL zammın yanı sıra hiçbir arkadaşlarının işten çıkarılmamasını, devletin firmaya verdiği AGİ’nin (Asgari geçim indirimi) işçilere dağıtılmasını da talep ederken işçileri çalışmaları için ikna etmeye gelen fabrika yöneticileri ise işçilere geçinebilecekleri bir ücret ve çalışma şartı sağlamak yerine işçileri “tazminatsız işten çıkarma” ile tehdit etmişti. İşçilerin seçtiği temsilcilerin patronla yaptıkları toplantıda işçilerin taleplerinin hepsi kabul edildi. İşçilerin 2 bin 500 TL zam talebi ve iş bırakan hiçbir işçinin işten çıkarılmayacağı karar altına alındı. İşçilerin eylemi zaferle sonuçlandı.

Farplas direnişi

Kocaeli Gebze Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Farplas fabrikasında işçiler ücretlere tepki göstermiş ve iş bırakmıştı. İşçilerden bir hafta izin isteyen patron, işçilerin taleplerini karşılayacağını ve sendikayla da görüşeceğini söylerken, işçiler, patronun taleplerin değerlendirilmesi için istediği 1 haftalık süre sonunda, taleplerin kabul görmemesi hâlinde tekrar iş bırakacaklarını duyurmuşlardı.

Süreç içerisinde, Birleşik Metal-İş Sendikası da bir açıklama yaparak işçilerin sendikalı olduğunu ve fabrikada çoğunluğun sağlandığını açıklamıştı. İşçilerin taleplerini dikkate alacağını söyleyen patron ise süre istediği işçilerin bir bölümünü işten atmakla cevap verdi.

Farplas işçileri bu hamleye direnişle yanıt vererek üretimi durdurdu. Fabrika içerisinde eyleme geçen işçiler, daha sonra şirket tarafından yönlendirilen çevik kuvvet ile karşı karşıya getirilirken 200 kadar işçi gözaltına alındı. İşçiler direnişi fabrika önüne taşıdı.

Ataması yapılmayan öğretmenler

Ataması yapılmayan öğretmenler, iki gün önce Ankara Ulus’ta bir araya geldi. Basın açıklaması gerçekleştiren öğretmenler ataması yapılmayan öğretmen sayısındaki artışa dikkat çekerek, "2021 KPSS puanı ile 50 bin öğretmen atması talep ediyoruz" dedi.

Digitürk işçileri

Uzun yıllardır istedikleri zammı alamayan ve bu yıl da 0 ile yüzde 17 arasında değişen zamlarla karşılaşan Digiturk çalışanları, yönetimi alkışlarla protesto etti. "Hakları ver Digitürk" diyen çalışanlar, "Açlığa mahkum edilmek isteniyoruz ve bunu asla kabul etmiyoruz" sözleriyle düşük zamma karşı sosyal medyada kampanya başlattı.

Lila Kağıt işçileri

Tekirdağ Çorlu’da faaliyet gösteren Lila Kâğıt fabrikasında Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş Sendikası’nda örgütlü oldukları için işten çıkarılan işçiler fabrika önünde eyleme geçti. Sendika hakkı ve işe geri dönme talebindeki işçiler, fabrika önünde çadır kurdu ve basın açıklamaları gerçekleştirdi.

Batel Fabrikası işçileri

İzmir Çiğli AOSB'de bulunan Batel Elektromekanik Fabrikası epoksi bölümü işçileri dün öğlen saatlerinde iş durdurdu. Patrona taleplerini bildiren işçilerin eyleminden sonra patron bir dizi başlıkta geri attı. İşçilerin talepleri doğrultusunda kişi başı 240 TL olan aylık prim 400 TL'ye çıkarılırken, daha önce yalnızca tek geliş ve tek gidiş şeklinde uygulanan servisle ulaşım geliş-gidiş olacak şekilde düzenlendi. İşçilerin en düşük maaşının 5 bin TL olması yönündeki talebi ise patron geri çevirdi. Kısmı bir kazanım elde eden işçiler şimdilik işe dönme kararı aldı.

Migros'ta da direniş

İstanbul Esenyurt'taki Migros deposunda çalışan işçilere patronlardan yüzde 8'lik zam kararı çıktı.

İşçilerin bağlı olduğu taşeron şirket Us Grup'un zammıyla ücretin ancak asgari ücret seviyesine geldiği öğrenildi.

Asgari ücretin üzerinde net maaş isteyen işçiler, talepleri karşılanana kadar çalışmayacaklarını duyurdu.

İşçilerin bekleyişi sürerken depoya TOMA getirildi.

Erdal Çorap işçileri de bugün iş bıraktı

Arnavutköy'de bulunan Erdal Çorap fabrikasındaki işçiler, bugün düşük zamlara karşı iş bıraktı. İşçiler geçinebilecekleri bir ücret talep ediyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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