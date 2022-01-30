Farplas'ta eylem: 200 işçi polisin biber gazlı saldırısı sonucu gözaltına alındı

Farplas fabrikasında işçiler işten atılan arkadaşları ve sendika talepleri için fabrikada eylem yaptı. Polisin müdahalesiyle 200 işçi gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Kocaeli Gebze Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Farplas fabrikasında işçiler önceki hafta ücretlere tepki göstermiş, iş bırakmıştı.

Daha sonra Birleşik Metal-İş'e üye olan işçilerin taleplerini dikkate alacağını söyleyen patron, süre istediği işçilerin bir bölümünü işten atmıştı.

İşçiler bu hamleye bu gece direnişle yanıt verdi.

Fabrikada üretim dururken, işten atılan işçiler fabrika içinde eyleme geçti.

Birleşik Metal-İş'ten işçilere mesaj

Birleşik Metal-İş Sendikası, fabrika içindeki direniş sonrası bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Söz konusu mesaj şöyle:

Birleşik Metal-İş'ten yapılan paylaşımda, "#Farplas işçileri yalnız değildir. Fabrika önüme toplanan işçiler, sendikamız şube ve merkez yöneticileri ile işyeri temsilcilerimiz içerideki Farplas işçilerine destek veriyor. Organize Sanayi bölgesine girişler kapatıldı: Farplas işçisi OSG’ye alınmıyor. Polis yığınak yapıyor" ifadesini kullandı.

Polisin saldırı hazırlığı sonrası işçilerin bir bölümü çatıya çıkarak burada direnişe sloganlarla devam etti:

Polis fabrikaya girdi

İşçilerin direnişi sürerken, polis fabrikaya girdi. İşçiler direnişi çatıya taşıdı. Polisin işçileri gözaltına alma çabasına Birleşik Metal İş'ten "Polis farplas çatısında işçilere müdahale ederek gözaltı yapıyor işçiler atlayacağız diyorlar bir kişinin burnu bile kanarsa sorumlusu tüm yetkililerdir." açıklaması geldi.

Polis Farplas işçi gözaltına alıyor. Drone ile tespit edilen işçiler ters kelepçe takılarak minübüslerde bekletiliyor 50 kadar işçisi hala çatıda. “Aşağı atlarız” diyerek saldırıyı protesto ediyorlar. 

Biber gazlı saldırı: 200 gözaltı 

Bu dondurucu soğukta saatlerdir işleri ve ekmekleri için direnen Farplas işçileri ile birlikte onlarla dayanışmada bulunan şube yöneticileri, temsilcileri yaklaşık 200 işçi polisin biber gazlı saldırısı sonucu gözaltına alındı.

 İçerde direnen ve dışarda dayanışma için bulunan işçilerden, sendika yönetici ve temsilcilerinden 200 kişi gözaltına alınmasına rağmen fabrikalardan işçiler Farplas önüne dayanışmaya gelmeye devam ediyor.

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