Farplas'ta patrondan şaşırtmayan yalan: İşçiler işten çıkarıldı, direniş başlıyor!

Kocaeli Gebze Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Farplas fabrikasında, işçiler geçen hafta ücretlere tepki göstererek iş bırakmış, eyleme geçmişti.

İşçilerden bir hafta izin isteyen patron, işçilerin taleplerini karşılayacağını ve sendikayla da görüşeceğini söylemişti.

Bu süreçte Birleşik Metal-İş Sendikası bir açıklama yaparak işçilerin sendikalı olduğunu ve fabrikada çoğunluğun sağlandığını duyurmuştu.

Yoğun kar yağışı ve enerji kesintisi sonrası işçileri idari izne yollayan patron, bu süreçte onlarca işçiyi bir otele davet etti.

Otelde taşeron firmaların avukatlarıyla karşılaşan işçiler, tazminatsız bir şekilde hukuksuzca işten çıkarıldıklarını öğrendiler.

soL'un edindiği bilgiye göre şu ana kadar 50 işçi işten çıkarıldı ancak bu sayının artabileceği belirtiliyor.

İşçilere tehdit mesajı

Farplas patronu, işçilerin haklı eylemini hedef alarak sözleşmelerinin "haklı nedenle" sonlandırıldığını iddia etti. Patron tarafından tüm işçilere yollanan mesaj şu şekilde:

"Farplas ve alt isveren calisanlarina duyurumuzdur;

Isyerimizde 19-20 Ocak 2021 tarihlerinde asgari ucrete yapilan zam sebebiyle kaybolan kidem farklari, fazla mesai ucretleri, asgari gecim indirimi vb. konularda haklarinin verilmedigi one surulerek bazi calisanlar tarafindan is durdurulmus ve uretime zarar verilmistir. Bu durumun daha sonraki gunlerde de devam etmesi uzerine isyerinde huzur bozulmaya baslamistir. Bu sebeplerle Farplas olarak asagidaki kararlar alinmistir. Bu kararlar ayni zamanda alt isverenlik yetkililerine de teblig edilmistir.

*Isyerinde isi durduran, uretimi aksatan ve dolayisiyla isyerine zarar veren, ayni zamanda calisanlara mobbing uygulayan kisiler birer birer tespit edilmis ve alt isverenlik sirketlerine bu kisiler ile ilgili ihtarnamede bulunulmus olup; isyerine zarar verenlerin is akitlerinin hakli sebep ile feshedilmesi bildirilmistir. Hakli sebep feshine dair zarar tespit raporu alt isveren temsilciliklerine bildirilmistir.

*Bu durumun devam etmesi halinde alt isverenin is akdinin feshedilecegi bildirilmistir.

*Asil isveren olan Farplas calisanlarina verilmis, sozlu olarak aciklanan butun haklar (kidem farklari, ilave ikramiye, mesai ucretleri, vb) bugune kadar yapildigi gibi ayirim gosterilmeden tum alt isveren calisanlarina da uygulanacagi bildirilmistir.*Bahsi gecen haklar asil isveren ve alt isveren calisanlari icin ayni oldugundan, tum bilgilendirme Farplas IK birimi tarafindan yuz yuze ve/veya pandemi doneminde oldugu gibi www.farplas.com.tr adresindeki mesajlasma kutusu uzerinden yapilacaktir. Tum calisanlar sorulari icin, bu kanallardan baglantiya gecebilirler. Is barisini bozacak eylemlerden uzak duran, isine sahip cikan calisanlarin Farplas ve alt isveren ayirimi gozetmeksizin soz verildigi uzere magdur edilmeyeceginin bilinmesini isteriz."

Sendikadan işçilere mesaj

Patronun bu adımı sonrası Birleşik Metal-İş Sendikası işten çıkarmaların hukuksuz olduğunu vurguladı, bunun bir suç olduğunu dile getirdi. İşçilere bir mesaj ileten sendika, işten çıkarılan işçilerin hepsinin yeniden işbaşı yapacağını ve patronun bu adımı nedeniyle yüklü tazminatlar ödemek zorunda kalacağına işaret etti.

İşçiler direnişe başlıyor

Farplas patronunun hukuksuz işten çıkarma adımının hemen ardından işçiler bugün fabrika önünde eyleme başladı.

İşte eylemden ilk kareler: