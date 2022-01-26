Farplas'ta bir patron klasiği: ‘Bunlar terörist...’

Kocaeli Gebze Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Farplas fabrikasında, işçiler geçen hafta ücretlere tepki göstererek iş bırakıp direnişe geçmişlerdi.

İşçilerden bir hafta izin isteyen patron, işçilerin taleplerini karşılayacağını ve sendikayla da görüşeceğini söylerken, işçiler, patronun taleplerin değerlendirilmesi için istediği 1 haftalık süre sonunda, taleplerin kabul görmemesi hâlinde tekrar iş bırakacaklarını duyurmuşlardı.

Süreç içerisinde, Birleşik Metal-İş Sendikası da bir açıklama yaparak işçilerin sendikalı olduğunu ve fabrikada çoğunluğun sağlandığını açıklamıştı.

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmış ve cezai yaptırıma bağlanmıştır. #Farplas işçileri sendikalı çalışma hakkı için kararlılar. Fabrika önü #Direniş başladı#KurtuluşYokTekBaşınaYaHepBeraberYaHiçBirimiz pic.twitter.com/Mq1z2TCek4 — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 26, 2022

Ancak patron bu süreçte işçilerin taleplerini karşılamak yerine çok sayıda işçiyi işten çıkardı.

soL, son gelişmeleri Farplas’ta çalışan ve fabrikaya giriş izni iptal edilen bir işçiyle görüştü.

Farplas işçisi, son bir haftada bambaşka şeyler geliştiğini not ederek, sendikaya üye olunmaması şartıyla kendilerine bazı “güvencelerin” verilmek istendiğini ancak işçilerin bunu kabul etmediğini vurguladı:

‘Sendikaya üye olursanız, sözleşmeniz feshedilir’

“Dün itibarıyla çalışanlara idari izinlisiniz diye mail atılmıştı. İdari izinli olunduğu hâlde bizi özelden, telefonla arayıp otele gelin, ‘iyileştirme yapacağız’ gibi konuşmalar yaptılar. Bazı arkadaşlarımız gitti ve onlara ‘Siz sendikaya üye olmayın, olursanız iş akdiniz feshedilir’. Bunları söylemişler ancak çalışanlar kabul etmemiş”.

Farplas Otomotiv idari izin duyurusu

‘Çalışanların kartı iptal edildi, fabrika önünde ise tırlar var’

Kendilerini sistematik bir baskı içerisinde bulduklarını söyleyen Farplas işçisi şunları söyledi:

“Bize 20 bin liralık tazminat davası açacaklarına dair bir yazı var. Sürekli baskı altındayız. Özelden arıyorlar, kafeye gelin diyorlar, evine gidilen arkadaşımız var. Biz de bu gelişmelerden dolayı sabah bir eylem yaptık. Gittiğimizde karşılaştığımız senaryo şuydu. Tırlarla fabrikanın önünü kapatmışlar. Bizi de içeriye almadılar”.

Çalışanların kartlarının da iptal edildiğini söyleyen Farplas işçisi, “Bir açıklama yapmıyorlar. İçeride çalışan arkadaşlarımız da mağdur edildiler. Dört tane fabrikaları var. Önlerine çekmişler tırları. Hangi lokasyona gitsek bakıyoruz ki tırın biri oraya gidip fabrikanın önünü kapatıyor” ifadesini kullandı.

İş akdinin feshi bildirimi

‘Polis ve TAYSAD Yönetim Kurulu tırların konmasının yasak olduğunu biliyor’

Polisin de geldiğini söyleyen ve tırların yol ortasına bırakılmasının yasak olduğunu hatırlatan Farplas işçisi, TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu üyelerinin durumdan haberdar olduğu hâlde herhangi bir müdahalede bulunulmadığını aktardı.

Farplas işçisi şöyle konuştu:

‘Yasak olduklarını bildikleri hâlde tırları yoldan çekmediler, bizi tehdit ettiler’

“Normalde yolun ortasında tırların durması yasak. Polis bizi uyarıyor. Biz diyoruz ki bizi değil, içeridekini uyarın. Polis ise ‘Biz ona gerekli açıklamayı yaptık’ diyor. Yasak olduğu halde tırları kaldırtmadılar. Çevik kuvvetin bize söylediği şey şu. ‘Biz müdahale deriz, siz geride durun. Size müdahale etmek zorunda kalırız’. Bizi bu şekilde tehdit ettiler. Bizim burdaki amacımız çalışan arkadaşlarımızı yalnız bırakmamak, sesimizi duyurmak”.

Fabrika CEO’sunun geçen hafta çalışanlara başka şeyler söylediğini hatırlatan Farplas işçisi, sürecin sonunda işçilerin tazminatsız bir şekilde işten atıldığını ifade etti:

‘CEO’nun dedikleri ile yaptıkları bambaşka...’

“Geçen hafta fabrika CEO’su tüm çalışanlara ‘Hiçbir çalışanı işten çıkarmayacağız. Bunun da sözünü veriyorum. Bir tane çalışanın saçının teline zarar gelmeyecek’ diye konuşmuştu. Gördüğümüz senaryoda ise şunlar var: Üretim için kimseyi çağırmıyor, işçileri idari izne çıkartıyor, izin kullananları tek tek arıyor, tek tek otellere ya da kafelere çağırıyor ya da evine gidiyor. Sonra çalışanların işine tazminatsız olarak son veriyor. Süreç bu şekilde...”.

Farplas fesih duyurusu

Çalışanların yıldırma politikasına maruz bırakıldığını söyleyen işçi, patronun bilindik bir yönteme başvurduğunu dile getirdi:

Bir patron klasiği bu: ‘Bunlar terörist...’

“Benim de kartımı iptal etmiş durumdalar. Yasaklı durumdayım yani. Biz burada ekmeğimizin peşindeyken, bizim hakkımızda içerde ‘Bunlar terörist, bunların tarafında olmayın. Siz bu teröristlere uymayın, bunlar dağdakilerle aynı seviyede. Biz size iyileştirme yapacağız” demişler. Bunlar yıldırma politikası, patron klasikleri...”.

Çalışanlar üzerinde ciddi bir tehdit ve baskının olduğunu ifade eden Farplas işçisi, sözlerini şöyle noktaladı:

‘İnsanların hayat güvencesi askıya alınmış durumda’

“Burada ciddi bir sömürü ve gerçek bir tehdit var. İnsanların hayat güvencesi şu an askıda. Çalışanlara, ‘Biz size dışarıda da hesabını sorarız’ gibisinden konuşmalar oluyor bize karşı...’