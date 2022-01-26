Birleşik Metal-İş’ten ‘Farplas’ açıklaması: Yüzden fazla işçi atıldı, mücadele devam ediyor

Birleşik-Metal İş Sendikası, Gebze Farplas Otomotiv'de çalışan çok sayıda işçinin işten çıkarıldığını açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, çıkışların işçilere korku verilmek için yapıldığı vurgulandı, "Sendikamız, şirketin taşeronlara bölünerek sendikasızlaştırma girişimini, aşmayı başarmıştır. Şimdi de işten çıkarma engelini aşacağız" denildi.

"Yüzden fazla işçi atıldı, mücadele devam ediyor" başlıklı açıklamanın tam metni şu şekilde:

İşçilere çıkış tebligatları çağrıldıkları bir otelde taşeron avukatları tarafından yapıldı.

İşten çıkarılan işçi sayısı yüzün üzerinde.

İşten çıkarılan işiler bu sabah fabrikanın önüne bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Farplas Otomotiv’de mücadele işten atmalara, baskıya ve hukuksuzluğa rağmen tüm kararlılığı ile devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için demokratik tepkilerini gösteren Farplas Otomotiv ve bağlı şirketlerde çalışan yaklaşık iki bin işçi, kendilerine verilen sözlere rağmen yeni bir haksızlık ve saldırıyla karşı karşıya kaldılar.

'Çıkarılan işçi sayısı yüzü geçti'

Dün çeşitli bölümlerden işçilere, çağrıldıkları bir otelde taşeron firmaların avukatları tarafından işten çıkış tebligatları yapıldı. Şu ana kadar bu yöntemle işten çıkarılan işçi sayısı yüzü geçti.

Farplas Otomotiv işvereni işçilerin taleplerini dikkate almak, sendikalı çalışma isteğine saygı göstermek yerine, geçmişte olduğu gibi yine işçilere saldırmayı tercih etti. İşyerini iş kanununa aykırı şekilde taşeron şirketlere bölen, bu şirketleri de farklı işkollarında göstererek işçilerin sendikalaşmasını bugüne kadar önlemeyi başaran şirket, şimdi de işten çıkarmalarla sendikalaşmayı önlemeye çalışıyor.

Çıkışlar, işçilere korku vermek için yapılıyor. İşçiler tazminatsız çıkarılıyor ve aynı zamanda üretim kaybı gerekçesiyle şirketin kendilerinden tazminat talep edebileceği tehdidi yapılıyor.

Oysa ne tazminatsız işten çıkarma, ne de işçilerden tazminat talep edilmesi yasal değildir. Sadece işçileri sindirme amacı taşımaktadır. Farplas işçileri bu durumun farkındadır.

Anayasal haklarını kullanarak sendikamızda örgütlenen Farplas işçileri istifaya baskısı, tehdit ve işten atılmaların başlaması üzerine

fabrika önünde direniş başladı. #YaşasınOnurluMücadelemiz#SendikaHaktırEngellenemez pic.twitter.com/jtfBjNEKpm — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 26, 2022

'Bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz'

Bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz. Farplas Otomotiv işçileri sendikamızla birlikte mücadeleye devam edecek.

İşten atılan işçiler bu sabah sendikamızın bölgede örgütlü olduğu fabrikalardan temsilcilerin de katılımıyla Farplas’ın önüne bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Sendikamız, şirketin taşeronlara bölünerek sendikasızlaştırma girişimini, aşmayı başarmıştır. Şimdi de işten çıkarma engelini aşacağız.

Farplas Otomotiv işçilerinin sendikalı çalışmak için verdiği zorlu mücadele devam edecek. İşten çıkarmalar bu mücadeleyi sadece büyütür. Farplas’a sendikanın girmesi bu kez önlenemeyecek.



