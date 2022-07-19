Sivas Kangal Termik Santrali'nde işçiler insanca ücret talebiyle iş bıraktı

Sivas Kangal Termik Santrali'nde işçiler insanca yaşayacak bir ücret için direniş başlattı.

Haber Merkezi

Sivas Kangal Termik Santrali'nde işçiler insanca yaşayabilecek ücret talebiyle iş bıraktı.

Gece vardiyasındaki işçiler de iş başı yapmayarak santral önünde direniş halayları çekti.

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