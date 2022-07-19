Sivas Kangal Termik Santrali'nde işçiler insanca ücret talebiyle iş bıraktı

Sivas Kangal Termik Santrali'nde işçiler insanca yaşayabilecek ücret talebiyle iş bıraktı.
Gece vardiyasındaki işçiler de iş başı yapmayarak santral önünde direniş halayları çekti.
Kangal termik santralinde enerji işçileri insanca yaşayacak bir ücret için direniyorlar. Enerji işçilerinin haklı talepleri karşılansın... pic.twitter.com/hi9U79UAh8— DİSK/Enerji-Sen (@enerjisen) July 18, 2022
Kangal termik santralinde vardiya için gelen 12-8 ekipleri de iş başı yapmadı. Kurulan heyet ile görüşen işverenin sefalet zam talebine karşılık işçiler davul zurna eşliğinde halaylar ile karşılık veriyor... pic.twitter.com/BhBru5H3zg— DİSK/Enerji-Sen (@enerjisen) July 18, 2022