Koç Üniversitesi'nde hakkını arayan işçiler gözaltına alındı

Koç Üniversitesinde hakkını arayan işçilerin başlattığı eyleme, jandarma müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Koç Üniversitesi'nde çalışan bir grup işçi kendilerine "sürgün niteliğinde görevlendirmeler verildiğini" belirterek, bugün kampüs önünde eylem başlattı.

Eyleme müdahale eden jandarma, işçiler ve işçilere destek için gelen yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı. Alınan bilgiye göre gözaltına alınanlar Zekeryaköy Jandarma Karakoluna götürülüyor.

Koç Üniversitesi'nde haklarını aradıkları için üniversitenin kampüse uzak birimlerinde sürgün niteliğinde görevlendirmeler verilen işçiler kampüs önünde eyleme başlatmıştı.

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Koç Üniversitesi'nde işçiler 'sürgün görevlendirmelerine' karşı eylemde