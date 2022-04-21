Lila Kağıt patronundan düşmanca uygulama: Sendikalı işçilere düşük maaş

Lila Kağıt Fabrikası işçileri 112 gündür direniyor. Fabrika önünde direnişteki işçiler ve Selüloz İş Sendikası örgütlenme uzmanı Aykut Günel ile yaşanan süreci konuştuk.

Tekirdağ Ergene Ulaş OSB’de bulunan Lila Kağıt, kağıt bazlı temizlik ürünlerinde pazarın en büyük şirketlerinden biri.

80 ülkeye ürün ihraç eden fabrikada çalışan 800’ün üzerindeki işçi ortalama asgari ücret ve civarı ücretlerle ve neredeyse hiçbir yan sosyal hakka sahip olmadan çalışıyor.

İşçiler bu şartlar karşısında Selüloz İş Sendikası’nda örgütlenme kararı alınca bu sefer yönetimin düşmanca tutumuyla karşılaştılar. Sendikalaşmanın başlamasıyla birlikte çıkarılan işçi sayısı 60’ın üzerinde.

İşçilerin direnişe geçmeleriyle birlikte patron da baskılarını artırdı. İşçilere sendikadan istifa etmeleri yönünde açık mobbing uygulanırken, üstüne ücretler de bu şarta göre sınıflandırdı. Lila Kağıt fabrikasında sendikalı işçilere sendikalı olmayan işçilerden daha düşük maaş verilmesi yönünde karar alındı!

Şu anda fabrikada çalışan sendikasız işçilerin brüt ücretleri ile sendikalı olanlarınkinin arasında büyük bir fark mevcut. Hatta bu durum bazı milletvekilleri tarafından Meclis’e taşınırken, konuyla ilgili iktidar kanadından herhangi bir cevap gelmedi. Fabrikayı denetleyen müfettişlerin raporları yetkililer tarafından görmezden gelinmeye devam ediyor.

'Anlaşmak yerine direnmeyi seçtik'

Sendikalaşma nasıl başladı ve neden bir anda hızlandı?

Düşük zam oranlarından sonra geçinemez duruma geldik. Çalışan temsilcisi olarak bunu yöneticilere bildirdim fakat hiçbir iyileştirme yapılmadı Biz de toplu halde hareket etmek için arkadaşlarımızın başlattığı sendikal oluşumuna katıldık. Sendika üyesi olduktan sonra yöneticiler tarafından mobbing uygulanmaya başlandı. O süreçte birçok sendikalı arkadaşımız performans düşüklüğü sebep gösterilerek işten çıkarıldı. Patron son hamlesini 21 Aralık 2021'de bizi işten çıkarak yaptı. Bizden sonra hiç kimseyi işten çıkaramadı. Biz anlaşmak yerine dava açıp direniş çadırımızı kurduk

İşverenin size karşı yeni hamleleri oluyor mu?

Bizim işten çıkarılmamız sonrasında birçok yeni eleman alımı yapıldı, hala da devam ediyorlar. Yöneticilerin baskıları sonucu birçok arkadaşımızın üyelikten vazgeçmelerini sağladılar, üyelikten çıkanlara mükafat olarak yüksek maaş verildi. Sendikadan veya üyelikten vazgeçmeyenlere düşük maaş verdiler ya da işten attılar. Şu anda aynı işi yapan iki arkadaşımız arasında 2500 TL fark var. Sendikalı olan 5.500 lira brütle çalışırken, sendikalı olmayan arkadaşımız 8000 lira brütle çalışıyor.

Sendikalaşmadan önce nasıldı çalışma ortamı?

Yaklaşık 5,5 yıl Lila Kağıt bünyesinde çalıştım. Bu süreçte baskılar hep vardı, çalışanlar arasında ayrım yapıyorlar kendine veya yöneticilere yakın olanlara yüksek maaş veriyorlardı. Bunların sayısı 20'yi geçmez geride kalanlara ise adaletsiz ücret dağılımı yapıyorlardı.

112 günü geride bıraktınız. Devam edecek misiniz?

Tam 112 gündür direnişteyiz, kar yağmur çamur soğuk demeden. Direndik, direnmeye devam edeceğiz her gün sanki ilk günmüş gibi moral ve motivasyonumuzu yüksek tutuyoruz. Lila Kağıt sendikalı olacak ve işten atılanlar da geri alınacak!