Lila Kağıt patronundan düşmanca uygulama: Sendikalı işçilere düşük maaş

Lila Kağıt Fabrikası işçileri 112 gündür direniyor. Fabrika önünde direnişteki işçiler ve Selüloz İş Sendikası örgütlenme uzmanı Aykut Günel ile yaşanan süreci konuştuk.
Tekirdağ Ergene Ulaş OSB’de bulunan Lila Kağıt, kağıt bazlı temizlik ürünlerinde pazarın en büyük şirketlerinden biri.
80 ülkeye ürün ihraç eden fabrikada çalışan 800’ün üzerindeki işçi ortalama asgari ücret ve civarı ücretlerle ve neredeyse hiçbir yan sosyal hakka sahip olmadan çalışıyor.
İşçiler bu şartlar karşısında Selüloz İş Sendikası’nda örgütlenme kararı alınca bu sefer yönetimin düşmanca tutumuyla karşılaştılar. Sendikalaşmanın başlamasıyla birlikte çıkarılan işçi sayısı 60’ın üzerinde.
İşçilerin direnişe geçmeleriyle birlikte patron da baskılarını artırdı. İşçilere sendikadan istifa etmeleri yönünde açık mobbing uygulanırken, üstüne ücretler de bu şarta göre sınıflandırdı. Lila Kağıt fabrikasında sendikalı işçilere sendikalı olmayan işçilerden daha düşük maaş verilmesi yönünde karar alındı!
Şu anda fabrikada çalışan sendikasız işçilerin brüt ücretleri ile sendikalı olanlarınkinin arasında büyük bir fark mevcut. Hatta bu durum bazı milletvekilleri tarafından Meclis’e taşınırken, konuyla ilgili iktidar kanadından herhangi bir cevap gelmedi. Fabrikayı denetleyen müfettişlerin raporları yetkililer tarafından görmezden gelinmeye devam ediyor.
'Anlaşmak yerine direnmeyi seçtik'
Sendikalaşma nasıl başladı ve neden bir anda hızlandı?
Düşük zam oranlarından sonra geçinemez duruma geldik. Çalışan temsilcisi olarak bunu yöneticilere bildirdim fakat hiçbir iyileştirme yapılmadı Biz de toplu halde hareket etmek için arkadaşlarımızın başlattığı sendikal oluşumuna katıldık. Sendika üyesi olduktan sonra yöneticiler tarafından mobbing uygulanmaya başlandı. O süreçte birçok sendikalı arkadaşımız performans düşüklüğü sebep gösterilerek işten çıkarıldı. Patron son hamlesini 21 Aralık 2021'de bizi işten çıkarak yaptı. Bizden sonra hiç kimseyi işten çıkaramadı. Biz anlaşmak yerine dava açıp direniş çadırımızı kurduk
İşverenin size karşı yeni hamleleri oluyor mu?
Bizim işten çıkarılmamız sonrasında birçok yeni eleman alımı yapıldı, hala da devam ediyorlar. Yöneticilerin baskıları sonucu birçok arkadaşımızın üyelikten vazgeçmelerini sağladılar, üyelikten çıkanlara mükafat olarak yüksek maaş verildi. Sendikadan veya üyelikten vazgeçmeyenlere düşük maaş verdiler ya da işten attılar. Şu anda aynı işi yapan iki arkadaşımız arasında 2500 TL fark var. Sendikalı olan 5.500 lira brütle çalışırken, sendikalı olmayan arkadaşımız 8000 lira brütle çalışıyor.
Sendikalaşmadan önce nasıldı çalışma ortamı?
Yaklaşık 5,5 yıl Lila Kağıt bünyesinde çalıştım. Bu süreçte baskılar hep vardı, çalışanlar arasında ayrım yapıyorlar kendine veya yöneticilere yakın olanlara yüksek maaş veriyorlardı. Bunların sayısı 20'yi geçmez geride kalanlara ise adaletsiz ücret dağılımı yapıyorlardı.
112 günü geride bıraktınız. Devam edecek misiniz?
Tam 112 gündür direnişteyiz, kar yağmur çamur soğuk demeden. Direndik, direnmeye devam edeceğiz her gün sanki ilk günmüş gibi moral ve motivasyonumuzu yüksek tutuyoruz. Lila Kağıt sendikalı olacak ve işten atılanlar da geri alınacak!
'Tüm taleplerimiz karşılanana dek direnişimiz devam edecek'
Selüloz Sendikası örgütlenme uzmanı Aykut Günel, uzun zamana yayılan örgütlenme sürecinde türlü baskılar gördüklerini söyledi ve şöyle devam etti:
"Hem örgütlenme sürecinde hem de üç buçuk aylık direniş sürecinde işveren yasal ve yasadışı her türlü sendikasızlaştırma yöntemini kullandı. İşçilerin e-devlet şifrelerini isteme, işçilerle bireysel ve grup grup yaptığı toplantılarda istifaya zorlama, üye işçilere düşük zam yapma, işyerinde daha önce olmayan sosyal yardım ödentilerini örgütlenme sürecinde verme (yakacak yardımı, çocuk yardımı vs.), içeride kendine yakın işçilerden oluşturduğu 15 kişilik "işçi temsilcileri" ve alt kademe yöneticiler üzerinden işçilere sürekli baskı yapma ve süreci uzatma. İşten 60'tan fazla işçiyi farklı yöntemlerle işten çıkarma. İçeride sendika aleyhine kara propaganda.
"Bizim oradaki mücadelemiz yalnızca Lila Kağıdın sendikalı olması için değil, aynı zamanda 112 gündür çadırda direnişte olan ve işten atılan işçilerin yeniden içeri girmesi içindir. Tüm süreci üye ve direnişçi arkadaşlarla birlikte karar alarak yürüttük ve her aşamada net ve şeffaf bilgi akışını sağladık. İşveren yapılan üç görüşmeden direnişteki arkadaşları noktasına kadar haberleri var. Dolayısıyla bundan sonraki eylem planlarımızı ve direnişin devam etmesi ya da hangi koşullarda bitirilmesi gerektiğine de direnen arkadaşlarla birlikte karar veriyoruz.
"Eğer işverenin mevcut tutumu ve içerideki baskıları devam ederse, bayram sonrasına kentin farklı noktalarında yapacağımız eylemliliklerle ve basın açıklamalarıyla devam edeceğiz. Çünkü oradaki direniş çadırı bizim için hem sendikalaşmanın, hem işveren üzerinde kurulacak baskının, hem de kamuoyunun Lila direnişini sahiplenmesinin ve sesini büyütmesinin bir aracıdır. Bu aracı en etkin kullanabildiğimiz ve işveren üzerindeki kamuoyu baskısını arttırarak devam ettirdiğimiz sürece ve dolayısıyla bunların sonucunda taleplerimiz karşılanana kadar direniş devam edecek."