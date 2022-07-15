TPI Kompozit'te işçi düşmanlığı: Direniş sürüyor

İzmir’de Menemen ve Çiğli’de bulunan TPI Kompozit fabrikasında işçiler günlerdir düşük zam oranlarına karşı geçinebilecekleri bir ücret ve işten çıkarılan arkadaşları için mücadele ediyor.

TPI patronunun yaptığı zam oranını kabul etmeyen işçiler, 6 Temmuz’da fabrika önünde eyleme başlamıştı. Ertesi gün ise 60’ın üzerinde işçi haklarını istediği için işten çıkarıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan işçilerin aktardığına göre yaşananlar ve işçilerin talepleri şöyle:

İşçi düşmanı TPI Kompozit!

“TPI, hızlı büyüyen rüzgar enerjisi pazarı için küresel rüzgar türbini üreticilerini destekleyen, ABD merkezli en büyük bağımsız kompozit rüzgar kanatları üreticisidir. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da kompozit ürünler üretim tesisleri işletmektedir. Genel merkezimiz Arizona’da bulunuyor. TPI Türkiye olarak Çiğli ve Menemen – İzmir Serbest Bölge’de bulunan 2 üretim tesisimizde 5000’e yakın ‘takım arkadaşımızla’ dünyaya gelişmiş kompozit çözümler üretmeye devam ediyoruz.” Kendilerini bu sözlerle tanıtan uluslararası ABD şirketi TPI, 2012’den bu yana ülkemizde faaliyet gösteriyor. Alman Nordex, Danimarkalı Vestas, Siemens ve Emercon gibi enerji tekellerine rüzgar gülü kanadı üreten şirket, küresel çapta yenilenebilir enerjiye ve rüzgar enerjisine dönüşüm arttıkça kârlarına kâr kattı.

Ülkemizdeki ucuz iş gücü sayesinde üretimini dünya çapında rekorlar kırarak artıran TPI Kompozit, geçtiğimiz yıllar içinde de haksızlıklar, mobbing ve sağlıksız çalışma koşulları ile yine gündem olmuştu.

Türk-İş’e bağlı Petrol-İş’in yetkili olduğu işyerinde 2500’ün üzerinde sendikalı çalışan bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda işçilerin kabul etmediği toplu iş sözleşmesinin imzalanması, yıllar içinde kazanılan deneyimler, ülkenin içinde bulunduğu kriz ve hayat pahalılığı, TPI işçisini kararlı ve hızlı bir örgütlenmeye yöneltti.

6 Temmuz’da direnişe geçen TPI işçileri, asgari ücrete yapılan zam yüzde 30 + yüzde 5’i kabul etmedi ve tüm vardiyalardaki işçiler iş durdurdu. 5 bin 500 - 6 bin TL arasında maaş alan işçiler, yüzde 30 + yüzde 15 zam ile ortalama 8 bin - 8 bin500 TL maaş talep ediyor. TPI Türkiye yöneticileri ise bu talebe karşılık iş durduran işçilere önce yazılı ihtar mesajı atıp sonrasında 7 Temmuz’da 60’ın üzerinde işçiye, kovulduğu mesajını hukuksuz şekilde iletti.

İşçiler ise haklı talepleri için verdikleri mücadelenin başından beri haberleşme, dayanışma içerisinde ve birlikte hareket ederek işten atılan tüm işçiler geri alınmadan iş başı yapmayacaklarını dile getiriyorlar.

İki vardiya birleşti

TPI yönetimi, bütün saldırgan tutumuyla işçilerin taleplerini kabul etmediklerini açıkladılar, bunun karşısında işçiler, tüm kararlılıklarıyla bayram tatili dönüşü 13 Temmuz’da direnişe devam ettiler. Vardiya değişimi sırasında, servis saatlerini erkene çeken yönetim, böylece vardiyalar arası iletişimi kesmeyi planladı. Ancak, servise binmeyip fabrikayı terk etmeyen iki vardiya grubundaki işçiler birleşti ve daha kalabalık bir şekilde direnişe devam ettiler.

Bize ekmek yoksa size pasta yok!

BİZE EKMEK YOKSA SİZE PASTA YOK! sloganı ile direnişe devam eden işçiler, yaşadıklarını ve mücadelelerini #Tpiiscisidireniyor başlığı ile sosyal medyaya da taşıdılar.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na konuşan işçiler, binin üzerinde işçiyle temas kurduklarını, dini, dili, milleti olmayan sermayenin karşısında bu bilinçle birleştiklerini belirtti.

"Kavgamız ekmek kavgası" diyen işçiler, TPI yönetiminin, işten atılan işçiler için SGK’ya bildirilen Kod 25/2’nin (İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle iş sözleşmesini ‘haklı nedenle ve derhal’ sona erdirme hakkı 25/2. madde kapsamında tanınmaktadır) sildirilebileceği teklifini de kabul etmeyerek onurlu direnişlerine devam etme kararı aldılar.

Direniş devam ediyor

Sözleşme dönemi olmadığı için patronun açlık sınırında önerdiği zam oranını kabul etmeyen işçiler, kendi içlerinde örgütlenip bu zam oranına karşı direnişe devam ediyor.

Türkiye’yi ucuz iş gücü olarak gören küresel sermayeye ve onların Türkiyeli patronlarına karşı bir mücadeleyi sergileyen TPI direnişi, petrokimyadan metal sektörüne ve diğer iş kollarına kadar, benzer koşullarda vardiya-vardiya köle gibi çalışan işçiler için de örnek oluyor.

TPI işçileri talep ediyor:

İşten atılan tüm işçiler eksiksiz geri alınsın!

Asgari ücret zammı + yüzde 15 zam uygulansın!

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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