İşçiler düşük ücretler nedeniyle iş bırakmıştı: TPI Kompozit’te işten çıkarmalar başladı

Rüzgar gülü kanadı üretimi yapılan İzmir’de fabrikaları olan ABD menşeli şirket TPI Kompozit’te işçileri iş bırakmıştı. Menemen ve Çiğli fabrikasında işçiler, ücretlerine iyileştirme yapılması taleplerinin yeterli şekilde karşılanmamasına tepki göstererek, önceki gün 08.00-16.00 vardiyasından bir saat erken çıkarak eylem yapmıştı.

Petrol-İş İzmir Şubesinin örgütlü olduğu fabrikada işçiler, artan enflasyon karşısında eriyen ücretlerinde bir süredir iyileştirme bekliyordu.

Öte yandan firmada işten çıkarmaların başladığı, çeşitli bahanelerle işçilere "fesih bildirimi" yapıldığı öğrenildi.

soL'un edindiği bilgiye göre firmaya bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı müfettişin geldiği, müfettişin şirket yetkilileri ve Petrol İş sendika temsilcisiyle toplantı yaptığı, toplantıda sendika temsilcisinin yaşananları aktardığı öğrenildi.