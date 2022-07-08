Bayrama bir gün kala işten çıkarma!

Sene başındaki zam görüşmelerinde ücretler ve özellikle çalışma koşulları sebebiyle greve çıkan gemi söküm işçileri, patronlar tarafından intikam alma operasyonuna tabi tutuluyor. Grev günlerinde işçileri topluca işten atamayan patronlar aradan geçen zaman sonrasında greve çıkan işçileri basit gerekçeler göstererek "tek tek işten çıkarmaya" devam ediyor.

Özellikle Dikkan Gruba bağlı Işıksan ve AGS firmalarında işçi çıkarmalar yaşanıyor. Işıksan ve AGS firmaları grev eylemliliklerinin ilk başladığı firmalardı.

İşten çıkarmaların son halkası dün AGS firmasında yaşandı. AGS'de 2 yıldır çalışan Şeref Güleç, bayram öncesinde akşama kadar çalıştırılıp, mesai saatinin bitmesine 1 saat kala işten atıldı. Böylece AGS patronu, işçisine vermesi gereken 5 günlük bayram tatili yevmiyesinden ve 6. ayda yapılan zamdan "kâr etmiş" oldu. İşten çıkarmaların, greve katılan diğer işçilerle devam edeceği işçiler arasında konuşuluyor.