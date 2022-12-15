Eczacıbaşı Esan Madencilik’te direnen işçiler kazandı

Eczacıbaşı Esan Madencilik’e ait Balıkesir’in Balya ilçesindeki çinko ve kurşun madeninde çalışan ve 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde işten çıkarılan 243 işçinin direnişi sonuç verdi. Sağlanan anlaşma sonrası işçilerin işlerine geri döneceği açıklandı.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamada Eczacıbaşı Holding ile yapılan müzakerelerde anlaşmaya varıldığı belirtildi. Sendika "İşten çıkarılan madenci kardeşlerimizden işe geri dönmek isteyenlerin işe geri alınması talebimiz kabul edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde Balıkesir Balya’da bulunan Esan Madencilik’te sendikal örgütlenmemizi kırmak adına aralarında üyelerimizinde olduğu 243 madenci kardeşimiz Kod 46 ile kıdem ve ihbar tazminatlarını alamayacakları ve işsizlik maaşından yararlanamayacakları şekilde işten çıkarılmıştı. 5 Aralık’ta madenin önünde başlayan direnişimiz soğuk havaya, baskılara, sendikamızın müzakere çağrılarının karşılıksız kalmasına rağmen meşru, fiili tüm yollarla 24 saat geceli gündüzlü olarak bugüne kadar sürmüştür. Direnişimizi adım adım ileri taşımamız sonucunda işten çıkarılan 48 madenci işe geri alınmış, işten çıkarılan madenci sayısı böylece 195’e çekilmiş ve işten çıkarılanlar için çıkış kodu Kod 18’e çevrilmiş ve madencilere kıdem ve ihbar tazminatlarının Ocak ayı sonunda ödeneceği bildirilmiştir. Bu yaşananların hemen devamında yerel idari yöneticiler ve çeşitli siyasi parti ilçe başkanları üzerinden Balıkesir’in yerlisi işçiler aranarak işçilere işe geri alınacakları vaadiyle direnişe katılmamaları söylenmiş ancak işçilerin direniş etrafında kenetlenmesi sürmüştür. İşverenin işçileri açlıkla terbiye etmeye dönük son maaşların ödenmemesi tavrı da direnişin 4. Günü maden çıkışını kapatma eylemiyle kırılmıştı. Direnişin 8. Günü bu sefer maden giriş ve çıkışını madencilerle kapatmamız üzerine Ocak ayı sonunda yatırılacağı söylenen kıdem ve ihbar tazminatları da işçilerin hesaplarına yatırılmıştır.

Direnişimizin devamında işten çıkarılan madenci kardeşlerimizle aldığımız karar üzerine direnişimizi İstanbul’da Eczacıbaşı ve onunla ilişkili yerlere taşıma kararı alıp bunu duyurmuştuk. Bunun üzerine asıl işveren Eczacıbaşı Holding ile müzakere zemini oluşmuştur. Müzakereler, Eczacıbaşı Holding İK Grup Başkanı Eylem Özgür ve sendika temsilcimiz arasında sürmüş, ilk günden beridir çözüm için devrede olan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin de müzakerede gözlemci olarak bulunmuştur. Sendika temsilcimiz her maddeyi direnen işçilerin bulunduğu Whatsapp iletişim grubuna iletmiş gelen ortak kabullerle ilerleme sağlanmıştır.

İşten çıkarılan madenci kardeşlerimizden işe geri dönmek isteyenlerin işe geri alınması talebimiz kabul edilmiştir. Aldığımız yazılı taahhüt üzerine, işten çıkarılan madenciler 3 aylık bir zaman diliminde aralıklı şekilde Esan ve bağlı şirketlerde (Karmak, Aselmak ) işlerine geri alınacaklardır. İşe geri dönüş, kira yardımı, ve olası sendikal baskı ve diğer konularda ortaya çıkabilecek sorunları ivedilikle gidermek maksadıyla iki ayrı diyalog mekanizması oluşturulmuştur. Yurt çapındaki Esan ve bağlı şirketlerin (Aselmak, Karmak, taşeron Sargın İnşaat) işletmelerindeki üyelerimizle ve oluşturulan iki ayrı diyalog mekanizmasıyla sürecin takipçisi olacağız."