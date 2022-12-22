Kartonsan işçileri greve çıktı

Kocaeli Başiskele’de bulunan Kartonsan’da toplu sözleşme sürecinin anlaşma çıkmayınca işçiler grev kararı aldı. Şirket, grev nedeniyle üretime ara verdiğini duyurdu. Patronların grev kararı alan işçileri tazminatsız işten çıkarmakla tehdit ettiği aktarıldı.

Kartonsan'da grev kararı alındı

Türk-İş'e bağlı Selüloz- İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Kartonsan’da devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde, patronların işçilerin taleplerini reddetmesi üzerine, işçiler grev kararı aldı. İşler bugünden itibaren greve çıktıklarını açıkladılar.

soL'a konuşan bir Kartonsan işçisi, patronun kendilerini işten atmakla tehdit ettiğini, fabrikaya girişlerinin de engellendiğini söyledi.

10 gündür grevde olan Bekaert işçileri, grev kararı alan Kartonsan işçilerine destek verdi. Kartonsan fabrikası önünde bir araya gelen emekçiler, "Yaşasın sınıf dayanışması" sloganları attı. Birleşik Metal-İş'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşasın Sınıf Dayanışması.10 gündür grevde olan Bekaert işçilerinden bugün greve çıkan Kartonsan işçilerine dayanışma ziyareti" denilerek Kartonsan işçilerine destek verildi.

Bekaert işçileri, grev kararı alan Kartonsan işçilerine destek verdi.

Kartonsan'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, grev nedeniyle Kocaeli, Başiskele’de yer alan üretim tesisinde imalat faaliyetlerine ara verildiği açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğü gerekçesiyle grev kararının yasaklandığı Bekaert Kocaeli fabrikasında çalışan 400 işçi, 13 Aralık’ta greve çıkmıştı.