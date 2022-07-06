ETF Tekstil'de patrondan kıdem tazminatı pazarlığı: Direniş devam ediyor

1994 yılından bu yana Tuzla’da faaliyet gösteren (European T-shirt Factory) ETF Tekstil fabrikasında yaklaşık 330 işçi çalışıyor. Çalışanların çoğunluğunu kadınların oluşturduğu fabrikanın 30 Temmuz 2022 tarihinde kapanacağı duyuruldu.

Türk-İş’e bağlı Deriteks Sendikası’nın yetkili olduğu fabrikada geçtiğimiz Ocak ayında toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalanmıştı. Patronlar fabrikanın kapanma gündemiyle birlikte TİS ile kazanılan hak edişlerin çoğunu gasp etmek için adım attı.

Kıdem tazminatının bir kısmı teklif edildi

Çalışanlara toplam kıdem tazminatlarının yüzde 70’inin verileceğini söyleyen patronlar, ihbar tazminatınıysa gündeme bile almadı. Fabrikada çalışan işçilerin büyük çoğunluğunun uzun yıllardır orada bulunduğu ve içeride birikmiş kıdem tazminatlarının olduğu biliniyor.

Duyurudan 15 dakika sonra işten çıkarmalar başladı

Bu ay içerisinde fabrika müdürünün bütün çalışanları topladığı bir toplantıda, fabrikanın 31 Temmuz tarihinde kapanacağını ve şimdiden küçülmeye gidileceği gerekçesiyle bazı işçilerin iş haddine son verileceği duyurulmuştu.

Duyurunun hemen ardından 15-20 dakika içinde işten çıkartıldığını öğrenen 30 işçi birgün içerisinde işsiz bırakılmış oldu. Henüz fabrikada çalışmaya devam eden 300 civarında işçininse ay sonunda işten çıkarılacağı biliniyor.

'İşsizlikle burun buruna kaldık'

Yaşadıkları süreci Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tuzla Örgütü ve Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'yla paylaşan işçiler en büyük kaygılarının fabrikanın kapanmasının ardından işsiz kalmak olduğunu söyledi.

10 yıldır aynı fabrikada çalışan bir işçi, her ayın 10’unda yatması gereken maaşların ayın 17-18’inde ancak yattığına dikkat çekerekn "Hepimizi borçlanmaya mecbur bıraktılar. Şimdi kıdem tazminatının yarısını al git, ihbar tazminatından söz bile etme diyorlar. Öyle olur mu? Ben bu fabrikaya 10 yılımı verdim. En verimli güzel yaşlarım bu fabrikada üretimde geçti. Bütün haklarımı vermek zorundalar. Kazanana kadar buradayız." dedi.

'Kreş yoksa iş de yok'

Çok sayıda kadın emekçinin çalıştığı fabrikada kreş hakkı tanımlanmıştı. Ancak şimdi işten çıkarılan ve küçük çocukları olan kadınlar, iş bulma koşullarının güçleştiğini belirtiyor. Çocuğunu fabrika kreşine yollayan bir kadın işçi, “Ben çocuğumu bu fabrikanın kreşinde büyüttüm. Bırakabileceğim kimsem yok. Şu an belki arasam iş bulurum ama çocuğuma kim bakacak? Bizim için bu fabrikanın kapanması ve işsiz kalmamız herkes için olduğundan daha zor.” yorumlarında bulundu.

31 Temmuz’a kadar üretime devam edecek olan fabrika önünde direniş devam edecek. İşçiler haklarını almak için mücadele etmekte kararlı olduklarını vurguluyor.

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