İşten atılan işçiler DYO Çiğli fabrikasında direnişe başladı

DYO Boya, 21’i Çiğli, 8’i Gebze fabrikası olmak üzere 29 işçiyi işten attı.

“Küçülme” bahanesiyle işten atılan işçiler, DYO Çiğli Fabrikası'nda direnişe başladılar.

📢DYO 21’i Çiğli, 8’i Gebze fabrikası olmak üzere 29 işçiyi işten attı. “Küçülme” bahanesiyle işten atılan işçiler, DYO Çiğli fabrikasında direnişe başladılar.#dyoiscisiyanlızdeğildir @pensendeyiz pic.twitter.com/AxPpX5adNw — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) December 12, 2022

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na konuşan işçiler, içeride 60 tane geçici çalışan arkadaşlarının olduğunu belirterek “DYO patronu bu bahanelerin arkasına sığınmasın, insanca yaşayacağımız ücret talebimizi hemen yerine getirsin. İşimizin başına dönene kadar buradayız” dedi

15.00-23.00 vardiyasında işbaşı yapacak işçiler, direnişteki arkadaşlarına sloganlarla destek verdiler.

3-11 vardiyasında işbaşı yapacak işçiler, direnişteki arkadaşlarına sloganlarla destek verdiler.#Dyoiscisiyanlızdeğildir pic.twitter.com/4AxokSPgld — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) December 12, 2022

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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