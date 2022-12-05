'Patronların kârları için ölüyoruz! #BÖYLE GİTMEZ!'

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı (PE), işçilere çağrıda bulundu.

"İşçi kardeş, bize ulaş! Kötü çalışma koşullarını teşhir edelim, birlik olalım!" diyen Dayanışma Ağı, şu çağrıyı yaptı:

İş cinayetlerinin nedeni, işçi sağlığı ve güvenliği (İSG) önlemlerinin alınmaması, iş baskısı ve fazla mesai dayatması ile normalleşen uzun çalışma saatleridir. Bunlar insanca yaşama yapılan saldırılardır.

Bu saldırıları kanıksamıyoruz, normalleştirilmesini istemiyoruz.

Sen de,

Birden fazla işçinin yapacağı işi tek başına yapmak zorunda kalıyorsan, fazla mesai için zorlanıyor ve baskı görüyorsan,

İSG önlemleri alınmadan, ağır ve riskli koşullarda çalışman isteniyorsa, iş cinayetine tanık olduysan, iş kazası yaşadıysan, çalıştığın iş nedeniyle hastalanıyorsan,

Bize bildir.

Kötü çalışma koşullarını teşhir edelim, birlik olalım.

#BÖYLE GİTMEZ!

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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