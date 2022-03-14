Sağlık emekçilerinin üç günlük grevi başladı

Hak arayışındaki sağlık emekçilerinin grevi 14 Mart Tıp Bayramı'nda başladı. Grev, üç gün boyunca devam edecek.

Emekçiler sefalet ücretlerine ve sefalet ücretlerine karşı artık oyalama istemediklerini yeniden ilan ediyor. Hekimler ve sağlık çalışanları şubat ayından bu yana çeşitli iş bırakma eylemleri ve grevlerle haklarını aramaya devam ediyor.

Meslek yasasındaki sorunlar, sağlıkta şiddet yasasına dair beklentiler, aile hekimliğine dair kimi düzenlemelerin yerel yönetimlere verilmesiyle ortaya çıkman keyfi uygulamalara karşı eylem yapan hekimler şubat ayında bir araya gelmişti.

Önce 8 Şubat'ta yaptıkları çağrıyla iş bırakan hekimlerin çağrısı Türkiye'nin dört bir yanından karşılık bulmuştu. Ancak seslerini duyuramadıklarını ve oyalandıklarını düşünen sağlık çalışanları 17-18 Şubat tarihlerinde bu sefer iki güne çıkararak eylemlerini ileriye taşımışlardı.

Sağlık emekçilerinin taleplerini yükselttiği ve haklarını aradıklarını grev bugün başladı.

Bugün başlayan grevden gelen fotoğraflar şu şekilde:

Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

ODTÜ

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

Aile Sağlığı Merkezi

Aile Sağlığı Merkezi

Ankara Hacettepe Hastanesi

Ankara Hacettepe Hastanesi

Ankara Hacettepe Hastanesi

Ankara Hacettepe Hastanesi

İbni Sina Hastanesi

İbni Sina Hastanesi

Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi