TKP'li Sağlık Emekçileri: Korkmuyoruz, buradayız, çünkü istiklal buradadır

Sağlık emekçileri 14-15 tarihlerinde acil hizmetler dışında grevde olduğunu duyurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hekimleri hedefine alan "giderlerse gitsinler" sözleri üzerine alevlenen tartışma sürüyor. İktidar cenahından Erdoğan'ın açıklamalarını yumuşatmaya dönük mesajlar verilse de sağlık emekçileri mücadele ve taleplerinde kararlı.

Türkiye Komünist Partili Sağlık Emekçileri de 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle yaptıkları açıklamada "“Korkmuyoruz ... Buradayız, burada kalacağız ... Çünkü istiklal buradadır" dedi.

TKP'li Sağlık Emekçileri imzasıyla yapılan açıklama şu şekilde:

“Korkmuyoruz ... Buradayız, burada kalacağız ... Çünkü istiklal buradadır"

14 MART'DA G(ö)REVDEYİZ!

Yüz yılı aşkın süre önce, ülke emperyalist işgal altındayken, 14 Mart 1919 tarihinde, genç tıbbiyelilerin işgalcilerin ve işbirlikçi saray temsilcilerinin yüzlerine karşı söyledikleri “Korkmuyoruz ... Buradayız, burada kalacağız ... Çünkü istiklal buradadır" sözleri, ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu şartlarda bir kez daha güncel hale geliyor.

Tıp bayramı olarak kutlaya geldiğimiz 14 Mart'ın anlamını oluşturan bu antiemperyalist ve yurtsever ruhun, özellikle genç hekimler arasında yeniden uyanması, yerli işbirlikçilerin " gidiyorlarsa gitsinler" diyerek gösterdiği el kapılarını kapatacak yegane güç olacak. Gösterdikleri kapı, aynı zamanda, adına "sağlıkta dönüşüm" denilerek sistematik bir şekilde piyasacı yıkıma uğrattıkları kamunun kapısıdır.

Sağlık emekçileri, bu kapıdan çıktıklarında, sağlık bakanının da birinin patronu olduğu özel hastane zincirleri için ucuz emek gücü haline geliyorlar. Sağlık emekçilerinin, düzenin fiziksel, ruhsal, ekonomik ve siyasal şiddeti altında zorlandıkları bu iki seçeneği de kabul etmiyoruz!

Dünyanın geçen yüzyılın başında olduğu gibi içine sürüklendiği emperyalist çılgınlığa karşı işgal ve savaşların karşısında olacağız, memleketimizi terk etmeyeceğiz ve emeğimize sahip çıkarak eşit, kamucu bir sağlık sistemini yeniden kuracağız. Memleketimizi tüm sömürücülerden, işbirlikçilerden temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

Yok edin insanın insana kulluğunu,

Bu davet bizim...

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür,

Ve bir orman gibi kardeşçesine,

Bu hasret bizim..."