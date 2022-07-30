Ankara'da üç Getir deposunda talepleri için bir araya gelen işçiler kazandı!

Ankara Çayyolu’nda düşük zam teklifi sonrası hakları için eyleme geçen işçiler, sonrasında Ankara’daki diğer depolardan işçilerle bir araya gelmiş ve işçiler kendi taleplerini Getir Kurye Dayanışma Ağı ile birlikte belirlemişti.

Mücadeleleri sonucunda bugün gerçekleşen müzakerede Çayyolu işçilerinin talepleri kabul edildi. Çayyolu'ndaki zaferden kısa süre sonra Getir'in Abidinpaşa ve İncesu şubelerinde de işçilerin talepleri kabul edildi.

Karar sonrası Patronların Ensesindeyiz Ağı’na konuşan bir Getir işçisi, "Bizler getir çalışanları olarak haklı olduğumuz davada başarıya vardık. Hiçbir şekilde pes etmedik, savaştık hakkımız olanı aldık" dedi.

'Birlikte mücadeleye davet ediyoruz'

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan sürecin içinde yer alan Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın gönüllü avukatlarından Asiye İzdemen şu değerlendirmede bulundu:

"Getir Çayyolu deposunda çalışan kurye arkadaşlarımız saat başı yapılan 1 liralık zamma karşı yaklaşık 1 haftadır eylemdeydiler. Kurye emekçileri insanca yaşanacak bir ücret talebiyle bu yola çıktı. Bu talep hukuken gayet haklı bir talep. Ancak kazanımı bu talebin yalnızca hukuken meşru bir talep olması değil kurye emekçilerinin kararlı ve bir arada duruyor olması sağlandı. Kurye emekçilerinin kararlılıkları yalnızca kendi depoları için değil diğer tüm depolara da örnek olması içindi. Bu süreç boyunca diğer depolardaki meslektaşları ile dayanışma gösterdiler ve bu kazanımın örnek olmasına, diğer depolara yayılmasına da öncülük etmiş oldular. Biz Patronların Ensesindeyiz ağı olarak ilk günden bugüne dek kurye arkadaşlarımızın yanında bulunduk ve hukuken tüm destek ve katkıyı sunduk ancak bu yalnızca bir hukuk mücadelesi değildi. Süreç boyunca patronlardan, depo sahiplerinden çıkan zam talebinin hukuk dışı olduğu, yasal olmadığı, arkadaşlarımızın esnaf olduğu söylemlerine karşı bu kazanım cevap niteliğinde oldu. İnsanca yaşamak için istenen talebin karşısında hiçbir mevzuatın, sözleşmelerin duramayacağını ve zam talebinin meşru olduğunu göstermiş oldular. Bu anlamda diğer Getir kuryelerine ya da esnaf kurye modelinde çalışan arkadaşlarına örnek oldular. Kurye emekçileri haklıydı, talepleri için mücadele ettiler ve kazandılar. Tüm kurye emekçilerini bir araya gelmeye, bizlere ulaşmaya, birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Kurye Dayanışma Ağı tüm kuryelerin talepleri için mücadeleyi sürdürmeye devam edecek."

Getir Çayyolu Depo Kuryeleri Kazandı!

Çayyolunda çalışan kurye arkadaşlarımız şirket motoru için 32+3 kendi motoru için 40+5 olarak yeni zammı belirlemiş ve istedikleri oranda zam almış oldular. Tebrikler #MücadeleKazandırır #GetirZamİstiyoruz https://t.co/bSBDhAVtiF — Getir Kuryeleri (@GetirKuryeleri) July 30, 2022

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