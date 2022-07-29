Vigo motokuryeleri Getir'e taleplerini sıraladı: Bu şartları kabul etmiyoruz!

Getir’e bağlı faaliyet yürüten Vigo firmasında çalışan kuryeler ücretlerin sürekli erimesine karşı zam talep etti.

Vigo işçileri tarafından yapılan açıklamada "Geçinemiyoruz. Bugün toplanacak olan Getir patronlarına sesleniyoruz. Bu şartları kabul etmiyoruz! İnsanca yaşamak bizim de hakkımız ve taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz" denildi.

'Getir patronlarına sesleniyoruz: Bu şartları kabul etmiyoruz!'

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'nın paylaştığı açıklama şöyle:

"Bizler Getir’in siparişlerini ulaştıran ve Vigo’da çalışan motokurye işçileriyiz. Gün geçtikçe kötüleşen hayat şartları herkesi etkilediği kadar bizleri de etkiliyor. Gittikçe artan kötü çalışma şartları yetmiyormuş gibi bir de eklenen komik zam oranları bizleri çok zor durumda bırakıyor. Geçinemiyoruz. Bugün toplanacak olan Getir patronlarına sesleniyoruz. Bu şartları kabul etmiyoruz! İnsanca yaşamak bizim de hakkımız ve taleplerimizi yerine getirilmesini istiyoruz.

Saat ve paket başı olarak aldığımız ücretlere en yüzde 40 zam yapılması

12 saatlik çalışma süresine karşılık en az 1 saat mola hakkının verilmesi.

Kadın girişimci desteği adı altında verilen vaatlerin kadın kuryelere eksiksiz sağlanması

Olumsuz hava şartlarında operasyonların durdurulması. Hava şartları sebebiyle yapılan kazada tüm masrafların karşılanması

Paket teslim güzergahlarını düzenleyerek kuryenin günlük ortalama mesafesinin kısaltılması

Motor bakım desteğinin sağlanması.

Taleplerimiz karşılanıncaya kadar mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz."

Ankara’da Getir işçilerinin başlattığı mücadele yayılırken, işçiler bugün açıklanması beklenen zam öncesi taleplerini ilan etmişti.

#Getir’e bağlı faaliyet yürüten #Vigo firmasında çalışan kuryeler ücretlerin sürekli erimesine karşı zam talep ediyor.



Bizler Getir’in siparişlerini ulaştıran ve Vigo’da çalışan moto kurye işçileriyiz. Taleplerimiz var!#VigoZamYap#GetirZamYap

👇https://t.co/P6JVtvwTN7 pic.twitter.com/ZPXSlWACA2 — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 29, 2022

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