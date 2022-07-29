Getir kuryeleri taleplerini ilan etti: #GerekeniYapGetir

Ankara’da Getir işçilerinin başlattığı mücadele yayılırken, işçiler bugün açıklanması beklenen zam öncesi taleplerini ilan etti.

İşçiler bir süredir Ankara’nın birçok yerindeki depolarda bir araya gelerek insanca yaşayacak bir ücret ve çalışma koşulu istediklerini dile getirmişti.

Bunun için bir de toplantı düzenleyen işçiler, bu toplantıda taleplerini belirlemişti.

Getir Kurye Dayanışması, yüzlerce işçinin birlikte tartıştığı sürecin ardından taleplerini ilan etti: