Getir işçileri hakkı olanı istiyor: #GetirZamİstiyoruz

Merhaba, bizler @getir kuryeleri olarak günlerdir bazı depolarda açıklanan ama zam bile denemeyecek yeni ücretler için, bazı depolarda ise hala açıklanmayan ve bekletilen zam oranları için mücadele ediyoruz#GetirZamİstiyoruz#GetirZamYap#GetirHakkımızıVer#GetirCumayıBekliyoruz