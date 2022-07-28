Getir işçileri hakkı olanı istiyor: #GetirZamİstiyoruz

Getir işçileri bu hafta ilk olarak Ankara Çayyolu'nda eyleme imza atmış, hayat pahalılığı giderek artarken insanca bir ücret ve çalışma koşulları talep etmişti.
Hafta boyunca birçok depoda işçiler talepleri üzerinden konuşurken, Cuma günü açıklanması beklenen zam konusuda işçiler şimdi de sosyal medya üzerinden taleplerini duyuruyor ve haklarını istiyor.
"#GetirZamİstiyoruz", "#GetirZamYap", "#GetirHakkımızıVer" ve "#GetirCumayıBekliyoruz" mesajları işçilerin kullandığı mesaj başlıkları oldu.
Merhaba, bizler @getir kuryeleri olarak günlerdir bazı depolarda açıklanan ama zam bile denemeyecek yeni ücretler için, bazı depolarda ise hala açıklanmayan ve bekletilen zam oranları için mücadele ediyoruz#GetirZamİstiyoruz#GetirZamYap#GetirHakkımızıVer#GetirCumayıBekliyoruz— Getir Kuryeleri (@GetirKuryeZam) July 28, 2022