Getir işçileri hakkı olanı istiyor: #GetirZamİstiyoruz

Getir işçileri bu hafta netleşecek zam gündemi için taleplerini dile getirmeye devam ediyor. İşçiler son olarak sosyal medyadan taleplerini duyuruyor.

Haber Merkezi

Getir işçileri bu hafta ilk olarak Ankara Çayyolu'nda eyleme imza atmış, hayat pahalılığı giderek artarken insanca bir ücret ve çalışma koşulları talep etmişti.

Hafta boyunca birçok depoda işçiler talepleri üzerinden konuşurken, Cuma günü açıklanması beklenen zam konusuda işçiler şimdi de sosyal medya üzerinden taleplerini duyuruyor ve haklarını istiyor.

"#GetirZamİstiyoruz", "#GetirZamYap", "#GetirHakkımızıVer" ve "#GetirCumayıBekliyoruz" mesajları işçilerin kullandığı mesaj başlıkları oldu.

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