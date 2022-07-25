Getir işçileri Ankara'da talepleri için eylemde

Ankara'da çalışan Getir işçileri, talepleri kabul edilene kadar çalışmayacaklarını ilan etti.

Haber Merkezi

Ankara Çayyolu Getir'de çalışan kuryeler zam oranlarının arttırılması başta olmak üzere birçok talep için iş bıraktı.

Patronların Ensesindeyiz ekibiyle bir araya gelerek taleplerini belirleyen kuryeler, talepleri kabul edilene kadar çalışmayacaklarını ilan etti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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E-posta: [email protected]patronlarinensesindeyiz.org