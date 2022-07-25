Getir işçileri Ankara'da talepleri için eylemde

Ankara Çayyolu Getir'de çalışan kuryeler zam oranlarının arttırılması başta olmak üzere birçok talep için iş bıraktı.

Patronların Ensesindeyiz ekibiyle bir araya gelerek taleplerini belirleyen kuryeler, talepleri kabul edilene kadar çalışmayacaklarını ilan etti.

Ankara Çayyolu #Getir 'de çalışan kuryeler zam oranlarının arttırılması başta olmak üzere birçok talep için iş bıraktı. Patronların Ensesindeyiz ekibiyle bir araya gelen kuryeler taleplerini belirledi. Kuryeler talepleri kabul edilene kadar çalışmayacaklar.#Getirİşçileri pic.twitter.com/1MlAABU6EA — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 25, 2022

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