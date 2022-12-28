Koç Üniversitesi Hastanesi'nde direnen işçiler kazandı

İstanbul Topkapı'daki Koç Üniversitesi Hastanesi'nde işçilerin direnişi kazanımla sonuçlandı.

DİSK'e bağlı Dev-Sağlık-İş üyesi işçiler elde ettikleri kazanımın ardından 21. gününde direnişlerini sonlandırdı.

Sendikadan yapılan açıklamada "Koç'ta direnişle, dayanışmayla kazandık" denildi.

Hastanede taşeron çalışmaya, tacize, ağır çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı örgütlenen ve sendikaya üye olan işçilerin 16 Kasım’a kadar çeşitli gerekçelerle işten çıkarıldığı hatırlatılan açıklamada hem hastane içerisindeki bazı sorunların çözümü hem de işten atılan sendika üyelerinin geri dönmesi talebiyle 21 gün önce direnişe başlandığı ifade edildi.

Direniş sürecinde sendika ile hastane Başhekimi Erdal Aksoy ve Koç Holding temsilcisi ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıklayan sendika "Bu görüşmelerde taşeron sağlık işçilerinin çanta ve üst aramasının durdurulması kabul edilerek aynı gün çanta arama uygulamasına son verildi" açıklamasını yaptı.

'Tacizci müdür işten çıkarıldı'

Açıklamada şöyle denildi:

"Sendikamız Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’yla Hastane Başhekimi Erdal Aksoy’la yapılan bir sonraki görüşmede tacizci müdürün hastaneyle ilişkisinin kesildiği bilgisi doğrudan Başhekim tarafından sendikamıza verildi.

Koç Holding’le yapılan görüşmelerde direnen 4 üyemizin hastaneye işe iade edilmesi konusundaki müzakeremiz sürerken Holding’in 'bir başka iş yerinde işe iade' konusundaki teklifi kabul etmediğimizi ilettik. 21 günün sonunda geldiğimiz son aşamada direnen üyelerimize sendikal tazminat dahil olmak üzere 16 maaş tazminat ödenmesini, daha önceden ödenen kıdem ve ihbar tazminatlarındaki eksikliklerin giderilmesini, ödenecek tazminatlardaki vergi yükümlülüğünü işverenin üstlenmesini, hırsızlık suçlamasıyla işten çıkarılan işçi arkadaşımızın kodunun düzeltilmesini ve ihbar-kıdem-sendikal tazminatlarının aynı şekilde eksiksiz yatırılarak hak kaybının giderilmesini sağlayacak şekilde anlaşmaya vardığımız müzakereleri ve dolayısıyla Koç Üniversitesi Hastanesi direnişimizi sonlandırıyoruz."

Kazanımların takipçisi olacağını duyuran sendika "Koç Üniversitesi Hastanesi’ne sendika girecek, sağlık işçileri kazanacak" açıklamasını yaptı.