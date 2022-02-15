Gemi söküm işçilerinin direnişi büyüyor: Greve katılmayan şantiye kalmadı

İzmir Aliağa’da gemi söküm işçilerinin direnişi 5. gününde sürüyor.

Dikkan gruba bağlı AGS, IŞIKSAN, KURSAN ve İzmir gemi söküm işçileri başta olmak üzere işçiler, 11 Şubat Cuma sabahı mesai başında iş bırakmış, ardından patronlar, işçilerin görüşme taleplerini kabul etmişti. İşçilerin seçtiği temsilcilerin katıldığı görüşmeden sonuç çıkmayınca eylemler büyüyerek devam etti.

Bu sabah itibariyle Ege Çelik ve Metaş şantiyelerinde de işçiler greve katıldı.

Böylece gemi sökümde greve katılmayan şantiye kalmadı.

🔴Greve katılım göstermeyen Ege Çelik ve Metaş şantiyelerinde de işçiler greve katıldı✊🏻



Böylece Gemi Söküm'de greve katılmayan şantiye kalmadı👏🏻



Aliağa işçileri kazanacak! pic.twitter.com/HKnRPeZusq — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 15, 2022

İşçilerin talepleri

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