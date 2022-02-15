Gemi söküm işçilerinin direnişi büyüyor: Greve katılmayan şantiye kalmadı

Aliağa’da hakları için mücadele eden gemi söküm işçilerinin direnişi büyüyor.

Patronların Ensesindeyiz

İzmir Aliağa’da gemi söküm işçilerinin direnişi 5. gününde sürüyor. 

Dikkan gruba bağlı AGS, IŞIKSAN, KURSAN ve İzmir gemi söküm işçileri başta olmak üzere işçiler, 11 Şubat Cuma sabahı mesai başında iş bırakmış, ardından patronlar, işçilerin görüşme taleplerini kabul etmişti. İşçilerin seçtiği temsilcilerin katıldığı görüşmeden sonuç çıkmayınca eylemler büyüyerek devam etti.

Bu sabah itibariyle Ege Çelik ve Metaş şantiyelerinde de işçiler greve katıldı.

Böylece gemi sökümde greve katılmayan şantiye kalmadı.

İşçilerin talepleri

 Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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E-posta: [email protected]patronlarinensesindeyiz.org

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