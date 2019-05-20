Ayak oyunu

Arda… Başakşehir Kulübü ayak topçusu. Başakşehir’den önce İspanya’nın Barcelona Kulübü'nde top koşturuyordu. Yükselişi gibi düşüşü de hızlı ve sert oldu.

GS kulübünden Barcelona’ya transferini AKP’nin ayarladığı söyleniyordu. İddiaya göre o tarihte Barcelona’nın sponsoru olan AKP kontrolündeki THY bu “zeki ve çevik” sporcunun takımda oynatılmasının bedelini ödemeyi kabul etmişti.

Ahlakına gelince; Hatırlanan son eylemi, topu ağlarla buluşturması değil. Biri eski futbolcu ve yeni AKP’li Rıdvan’la referandumda “evet diyoruz” videosu, diğeri uçakta bir gazeteciye ana avrat küfür edip boğazlamaya kalkışması. AKP müdahalesinin futbolu getirdiği yerde ortaya çıktı bu yeni topçu tipi. Bir gazetecinin söylediği gibi, “Metin Oktaylardan, uçakta mafyacılık oynayan kaptanlara kadar düştük…”

Uçakta o yaşlı gazeteciye ana avrat dümdüz gittikten sonra ne yaptı biliyor musunuz? Umreye gitti. O umredeyken İspanya’da kumarda kaybettiği büyük paralar konuşuluyordu. Yeni Türkiye’nin sporcu karakteridir.

Karısı doğurmak üzereyken, bir barda karşılaştığı tanımadığı bir kadına sarkıntılık etti sonra. Müdahale eden kocasının da burnunu kırdı. Öfkesini yatıştıramayıp burnunu kırdığı adamın yattığı hastaneyi bastı, silah gösterdi.

O sırada savcılık FETÖ’nün futbol ayağına dahil olduğu iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma başlatılan ayak topçuları arasında Emre Belözoğlu, Okan Buruk ve Bülent Korkmaz gibi isimler de vardı. Takipsizlik kararı çıktı tabii.

Pazar günkü şampiyonluk maçında yedek kulübesindeydi.

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Emre... Başakşehir Kulübü Kaptanı.

Otomobiliyle çarptığı bir yayanın ölümüne neden olduğunda genç bir GS futbolcusuydu. Mercedes’iyle E-5 karayolu üzerinde çarptığı işçi Kadir Çetin kaldırıldığı hastanede can verdi. Olay sırasında yanında bulunan 2 arkadaşıyla birlikte karakola götürüldü. İfadesi alındı, salındı. O kazayı kazasız belasız atlatmayı başardı!

Olayın kapatılmasında Fethullah Gülen tarikatının etkisi olduğu iddia ediliyordu. O tarihte yargıda çok güçlüydüler. Bir de GS kulübünde örgütlüydüler. GS üzerinden futbola hâkim olma projesi İslamcı iktidarın ilk ayak oyunudur.

GS’dan yurtdışına, yurtdışından FB’ye transfer oldu. O da takım arkadaşı Arda gibi yurtdışında tutunamamıştı. FB’den de kovulunca Başakşehir’e atandı. Atanma hikayesini şöyle anlattı: “Göksel Gümüşdağ benim hayatımdaki en büyük dostum, abim... Benim mutlu anlarımda herkes yanımdaydı zaten. Ancak her üzüntülü anımda yanımda olan tek bir kişi vardı. O da Göksel Gümüşdağ'dı. Evleneceğim kızı ilk ona tanıştırdım. Kaza geçirdim arabayla 20 yaşımdaydım, karakolda ilk yanımda olan kişiydi."

Çok hırslı ve çok kavgacı. Öfkesine ve nefretine sık sık yenik düştüğü vaki.

Dosyasında böyle onlarca olay var. Mesela, 2007’de takım arkadaşı Yobo'ya karşı ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edildi. İngiltere Futbol Federasyonu'na yaklaşık 2 saat ifade verdi ve suçsuz bulundu. Bir süre sonra Bolton'da forma giyen El Hadji Diouf'a “maymun” dediği iddia edildi. Diouf ifade vermeyi reddedince bu iddia da sonuçsuz kaldı. Bir sezon sonra takım arkadaşı Joey Barton ile gerginlik yaşadı. Barton'un tepkisine kafa atarak yanıt verdi. Yurtdışından döndükten sonra da hakaret edecek “zenci” bulmakta zorlanmadı. 2012’de Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Zokora’ya “pis zenci” diye çıkıştı. Şükür ki bu Türkiye’de suç değildi.

Dincinin dinciye darbe girişiminden sonra, 2016’da, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin iddianame hazırlandı. Suçlananlar arasında o da vardı. “FETÖ’nün toplantılarını organize ettiği, evliliğini dahi FETÖ’nün adamlarına sorduğu” iddia ediliyordu. Bu iddialara rağmen ne tanık ne de sanık yapıldı.

Soruşturma kapanınca çıktı doğruladı. Geçmişte “Allah rızası için”, Türk kültürünü yaşattığı ve ülkeye hizmet ettiğini düşünerek Fettulahçı Terör Örgütü'ne kurban bağışı ve öğrenci bursu vermişti. Ancak 17-25 Aralık döneminden sonra bu sinsi yapının gerçek yüzünü görerek eli kanlı bu terörist örgütle tüm ilişkisini kesmişti.

Pazar günkü şampiyonluk maçının ilk yarısında sahadaydı. Nefesi 20 dakikaya yettiği için sakatlanıp çıktı.

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Göksel Gümüşdağ… Başakşehir Kulübünün Başkanı. Emre’nin kaza yaptığı sırada araçta bulunan iki kişiden biri olan Gümüşdağ, o zamandır beri futbol yönetiminin bir parçası. Aynı zamanda İBB’nin önde gelen yöneticilerinden. Kadir Topbaş döneminde fiili başkanın o olduğu söyleniyordu. Başka ve daha önemli özellikleri de var. Emine Erdoğan’ın yeğeni Müge Gülbaran ile evli. 2014’te İBB sporu satın alarak Başakşehir Futbol Kulübüne dönüştürdü, başına geçti. Sarayın Başakşehir nezdindeki temsilcisidir.

Futbolun Katarlılara teslim edilmesinde kilit roller üstlendi. Bu başarısından dolayı olacak adı TFF Başkanlığı için geçiyor şimdi. Daha önce de aday olmuş, ancak Erdoğan “şimdilik bekle” deyince çekilmişti.

Başında olduğu kulübün en büyük sponsoru Medipol hastaneler gurubu. Medipol Üniversitesi ve Medipol Hastaneleri'nin sahibi olarak görünen Dr. Fahrettin Koca da Erdoğan ailesinin doktoru. Öyle bir sistem kurulmuş ki yabancıya zırnık koklatılmıyor.

Zaten bu sahipliğin arkasında başka bağlantıların olduğu sıkça dillendiriliyor. Mesela CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, 2013’te TBMM’de yaptığı konuşmada "Medipol Hastane zincirlerinin ortağı olan, yandaş gazeteleri ve televizyonları olan First Lady kim?" diye sordu. Ne bilelim biz!

Fahrettin Koca AKP Cumhurbaşkanı tarafından Sağlık Bakanı olarak atandı. Şimdi hem bütün sağlık sistemini kontrol ediyor hem de aktardığı paralarla Başakşehir’in başarıdan başarıya koşmasına vesile oluyor.

Arkasında bu kadar güçlü bir destek olan takım bir ay öncesine kadar ligin açık ara birincisiydi. Teknik direktörleri Abdullah Avcı ile sözleşme yeniledikleri törende, Göksel Gümüşdağ’a, "Siyasetin sizi şampiyon yapmak istediği gibi bir söylenti var. Ayrıca, Arda Turan'ın transferinin de İstanbul Halk Ekmek'in sponsorluğunda yapıldığı söyleniyor. Ne söylersiniz?" diye sordular.

Kem küm etti, cevaplamadı. Oysa kulüp tüm altyapısını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kurduğu, transferleri Belediye ve bağlı kurumlarının desteğiyle yaptığı sır değil. Bu sayede yüzyıllık kulüpleri geride bıraktı. Onlar borçları ödeyemezken milyonlarca Euro ödeyerek ünlü birçok ayak topçusunu kadrosuna katmayı başardı. Takımın resmî sitesinden duyurduğu sponsorlarının çoğu AKP’nin adrese teslim verdiği ihalelerle büyüyen şirketler.

31 Mart’ta İBB’yi kaybedince sendelediler. Pazar günkü maça kadar ittire kaktıra geldiler.

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Bir ay önce Başakşehir henüz açık ara liderdi. AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da Başakşehir’in durumunu sordular. "Ben rahatım. Niye rahatım? Başakşehir'i ben kurdum" dedi, "Başakşehir şampiyonluğu yakalarsa, bu da tabii bir devrimdir. Yani illa milyonların izlediği takımlar değil, demek ki binlerin izlediği takımlar da şampiyon olabiliyormuş" diye ekledi.

Mart ayı ortasından çıktık Mayıs’a. Erdoğan Başakşehir’i şampiyon ilan ettikten bir ay sonra GS Başakşehir’i evire çevire yenerek şampiyon oldu. Sarayın “futbol devrimi” hayalinin sonudur.

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Başakşehir Kulübünün ve adını aldığı ilçenin adındaki “başak” Erbakan’ın “Refah Partisi”nin logosundan geliyor. İlçe bir Erbakan projesiydi. Burada İslami bir getto oluşturacaklardı. İlk konutlar yapıldıktan sonra bölgenin adını partinin logosundan esinlenerek “Başak Şehir” koydular. Sonra projeyi AKP devraldı, halen İstanbul’u yobazlaştırma projesinin merkez üssüdür.

Ama ayak oyunu bu, top döner, talih döner, her zaman kazanmanız mümkün değildir. Ayak oyunları ile kurulan düzenler eninde sonunda yıkılır.

AKP için kaybetmeyi öğrenme vakti. Başakşehir’in sonuna bakın, AKP’nin sonunu göreceksiniz…