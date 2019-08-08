İzmir Özel Denge Koleji çalışanları haklarını arıyor

İzmir Özel Denge Koleji emekçileri yaşadıkları hak gasplarını Patronların Ensesindeyiz Ağı’na bildirdi.

Özel okullarda yaşanan hak gaspına bir yenisi daha eklendi. İzmir Özel Denge Koleji’nde çalışan 15’i temizlik ve mutfak görevlisi, 45’i öğretmen ve 10’u da idari personel olmak üzere yaklaşık 70 emekçi yaşadıkları hak gasplarını Patronların Ensesindeyiz Ağı ihbar hattına bildirdiler.

Kurumda çalışan emekçilerin maaşları zamanında yatırılmıyor ve parça parça ödeniyor. Bunun yanında sigorta primleri maaşlarından düşük gösterilerek kalan paralar elden veriliyor.

Fazla mesai ücretlerinin de ödenmediğini belirten emekçiler haklarını aramaları halinde işten çıkarılma ve başka kurumlarda iş bulamama tehdidiyle karşılaştıklarını belirttiler. Bir grup çalışanın da işten çıkarıldığı öğrenildi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı İzmir Özel Denge Koleji’ndeki hak gasplarının takipçisisi olacağını açıkladı.

Hak gasplarını bildirmek için Patronların Ensesindeyiz Haber, Dayanışma ve Mücadele Ağı’nın aşağıdaki iletişimlerini kullanabilirsiniz:

Telefon: 0541 940 05 14

[email protected]

İzmir Özel Denge Koleji’nde hak gasbı... Hakları gasp edilen çalışanlar PE Ağı'na ulaştılar.https://t.co/KtP6ZxWvw1 pic.twitter.com/oQoKluAUGM — patronlarinensesindeyiz (@pensendeyiz) August 8, 2019