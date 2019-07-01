Tabelası değişti, öğretmenler toplu olarak işten çıkarıldı

Özel Çanakkale Mektebim Okulu'nun isim değişikliğiyle İstek Vakfı olmasının ardından okulda 14 öğretmenin işine sebep dahi gösterilmeden son verildiği belirtiliyor.

Özel Çanakkale Mektebim Okulu'nun isim değişikliğine gitmesinin ardından okulda öğretmen kıyımı yaşandığı belirtiliyor.

Mektebim Koleji tabelası indirilerek isim değişikliğiyle İstek Vakfı olan okulda, 14 öğretmenin işlerine sebep dahi gösterilmeksizin toplu olarak son verildiği bilgisi paylaşılırken, okul yönetiminin işten çıkarmaların duyulmaması için öğretmenleri Milli Eğitim'e "disiplinsizlik" suçlamasıyla şikayet etmekle tehdit ettiği iddia edildi. Dün itibariyle işten çıkarmaların devam ettiği ve süreceği öğrenildi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında Çanakkale’de ilk kez eğitime başlayan Mektebim Koleji’nin hakkında yer alan olumsuz haberler nedeniyle isim değişikliğine giderek, 2019-2020 eğitim öğretim yılına İstek Vakfı ile devam etme kararı alarak anlaşmaya gittiği öğrenildi.

Geçen eğitim yılının sona ermesi ile Mektebim Koleji tabelası indirilen okula İstek Vakfı tabelası asıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan bilgiye göre tabelanın asılmasıyla birlikte okulda toplu öğretmen kıyımı yaşandı.

Okulda tek tek yönetime çağrılan öğretmenlerin iş akdinin sonlandığı açıklandı. Kuruluşundan beri büyük emek veren ve okulun öğrenci sayısının artmasına katkı sağlayan öğretmenlere yeni eğitim yılında sözleşmelerinin yenilenmeyeceği açıklanırken, öğretmenlerin çoğuna "neden işten çıkartıldıklarına" dair açıklama dahi yapılmadığı öğrenildi.

Okul yönetiminde değişiklik olmazken, daha önce yerel basında "toplu olarak işten çıkartmalar olabileceği" haberlerine yönetim tarafından sert tepki gösterildiği, okul yönetiminin "haberlerin doğruyu yansıtmadığı gerekçesi" ile gazete patronları ile görüşüp öğretmenlere ise aynı öğretmen kadrosu ile eğitim öğretim yılında devam edileceği açıklamaları yapıldığı iddia edildi.

Açıklama sonrası çalışmalarına devam edecekleri düşüncesiyle hareket eden öğretmenler, 21 Haziran’da işten çıkartıldıklarını duymaları ile şok yaşadı. Öğretmenler, diğer okul kadrolarının dolması ile açıklanan işten çıkarmaların okul yönetimi tarafından yapılan bilinçli bir politika olduğunu iddia etti.

'BU ŞİMDİ Mİ SÖYLENİR?'

Bazı öğretmenlerin işten çıkartıldıklarını dahi okul koridorlarında yürürken öğrendikleri belirtildi. "Öğretmen kadrosunda bir değişiklik olmayacağı" açıklamasında dolayı iş arayışına girmeyen öğretmenlerin, 21 Haziran’da tüm okul alımlarının tamamlanması ve kadroların dolmasında sonra işten çıkartılmalarına "Bu şimdi mi söylenir?’ diyerek tepki gösterdiği, okulunsa bilinçli olarak bu yönde bir politika tercih ettiği iddia edildi.

DİSİPLİNSİZLİK ŞİKAYETİYLE TEHDİT İDDİASI

Yine sebep yokken işlerinden çıkartılan öğretmenlerin duruma itiraz etmesine karşı ise okul yönetimi tarafından "disiplinsizlik" suçlaması ile Milli Eğitime şikayet etme tehdidinde bulunulduğu iddia edildi. Yine bazı velilerin çocukları ile ilgili soru yöneltmelerine "işten çıkartıldıkları ve bilgileri olmadığı" cevabı veren öğretmenlerin, "velilere işten çıkartıldıklarına dair kesinlikle hiçbir bilgi verilmemesi" yönünde tehdit edildiği de iddialar arasında.

EMEKLER BİR ÇIRPIDA YOK SAYILDI

İşlerine son verilen öğretmenlerin yeni kurulan bir okul için büyük emek harcadıkları, mesai ücreti olmaksızın gece gündüz çalıştıkları, velilerle ve öğrencilerle kurulan iletişim sayesinde okulun bu yıl öğrenci sayısını katlayarak attırdığı, ancak emeklerinin "ahlaki olmayan bir üslupla" yok sayıldığı, okuldan gelen tehditler nedeniyle ise susmak zorunda kaldıkları iddia edildi.