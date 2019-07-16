Çanakkale Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı kuruldu

Çanakkale’de özel okul ve dershanelerdeki öğretmenler işten atılmalar ve kötü çalışma koşullarına karşı sessiz kalmadı. Patronların ücretleri vermediği, sigortaları yatırmadığı, mesaileri saymadığı, her yıl yenilenen sözleşme tehdidiyle ücretleri düşürdüğü bir dönemde, öğretmenler dayanışma ağı kurdular.

Çanakkale Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı:

Özel okul öğretmenlerinin yoğun sömürü şartları altında; sigortasız, asgari ücretin altında, kimi zaman da deneyimsiz denilerek ücretsiz çalıştırılması Çanakkale’de ve diğer illerde yaygınlaşmış durumda.

Mayıs ayında yapılan sözleşmeleri haziran hatta temmuz ayına kadar bekleten patronlar, öğretmenlerin diğer kurumlarda iş bulmasını engellerken, koca bir sene öğretmenleri işsizliğe mahkum ediyorlar.

Çocuklarımıza haklarını korumayı öğreten biz öğretmenler, kendi haklarımızın gasp edilmesine göz yumamazdık. Bu nedenle 13 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz toplantıda Çanakkale Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı’nı kurma kararı aldık.

Çanakkale Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı, kentimizde bulunan tüm özel okul ve kursların çalışma koşullarını yakından takip edecek. Öğretmenleri kölelik koşullarına mahkum eden sözleşmeler, sigortasız çalıştırma, ücretsiz zorunlu mesai, maaşların ödenmemesi gibi hak gasplarına karşı öğretmenlere hukuki destek sağlayacak ve kamuoyu oluşturmakta, ilgili kurumların hukuk dışı uygulamalarını duyurmakta çekince sergilemeyecektir.

Biz eğitim emekçisi öğretmenler olarak artık hakkımızı patronlara yedirmeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Çanakkale’de her kurumda benzer sorunlar yaşandığını biliyoruz ve öğretmen arkadaşlarımızı mücadeleye, dayanışma ağımızı büyütmeye, bizimle iletişime geçmeye çağırıyoruz.