Adana Mektebim Okulları’nda 30 öğretmen işten çıkarıldı. Sözleşme yapılacağı söylenerek son ana kadar oyalanan öğretmenlere maaşların ve tazminatların ödenmediği iddia edildi.

Mektebim Okulları'nın Adana’da bulunan kampüsünde yaklaşık 30 öğretmeni işten çıkardığı belirtiliyor. Bilfen Okulları’nı bünyesine alarak büyüyen Mektebim Okulları iki kampüs olarak faaliyet gösteriyordu. Şirketin yönetim kurulu 27.05.2019 tarihli ve 2019/12 sayılı kararı ile Adana Yüzüncüyıl Kampüsü’nün kapatılmasına karar verdiği öğrenildi. Önemli bir bölümü Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren Mektebim Okulları'nın 47 kampüsü bulunuyor.

ÖĞRETMENLERİN MAAŞLARI VE TAZMİNATLARI ÖDENMEDİ

Öğretmenlerden bir kısmının sözleşmesi gerekçe gösterilmeden yenilenmezken, bir kısmının sözleşmesi ise patron tarafından haksız ve gerekçesiz olarak feshedildi. İş Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında sözleşmeleri feshedilen, yenilenmeyen öğretmenlerin maaşları ve tazminatları ödenmedi. Sene başından beri nöbet ve ek ders ücretleri de ödenmeyen öğretmenleri son ana kadar “sözleşme yapacağız” diye oyalayan Mektebim Adana yönetiminin, dava açmaya hazırlanan öğretmenlere “tek kuruş alamayacaksınız” diyerek tehditler savurduğu iddia edildi.

Daha önce de Çanakkale’de 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde kurulan “Özel Çanakkale Mektebim Okulu” isim değişikliğine gitmesinin ardından öğretmen kıyımı yaşanmıştı. “Mektebim Koleji” ismi değiştirilerek “İstek Vakfı” olarak faaliyet göstermeye devam eden okulda tam 14 öğretmenin işlerine sebep dahi gösterilmeksizin toplu olarak son verildiği bilgisi paylaşılırken, okul yönetiminin işten çıkarmaların duyulmaması için öğretmenleri Milli Eğitime ‘'disiplinsizlik’' suçlaması ile şikayet etmekle tehdit ettiği iddia edilmişti.