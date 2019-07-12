Çanakkale'de öğretmenler kölelik koşullarına karşı örgütleniyor

Çanakkale’de özel okul ve dershanelerdeki öğretmenler işten atılmalar ve kötü çalışma koşullarına karşı sessiz kalmadı. Patronların ücretleri vermediği, sigortaları yatırmadığı, mesaiyi saymadığı, her yıl yenilenen sözleşme tehdidiyle ücretleri düşürdüğü bir dönemde öğretmenler dayanışma ağı kurma çağrısı yaptılar. 13 Temmuz Cumartesi günü Çanakkale Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı'nda yan yana geliyorlar.

Özel okul öğretmenleri kölelik koşullarında çalıştırılmaya devam ediyor. İşsizlik tehdidiyle düşük ücret, ücretsiz mesai, sigortasız çalıştırma, stajyer adı altında ücretsiz çalıştırma hak gasplarının başında geliyor.

Çanakkale’de ise son haftalarda gündeme gelen özel okul ve dershanelerdeki öğretmen kıyımları bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

14 ÖĞRETMENİN SÖZLEŞMESİ YENİLENMEDİ

İstek Koleji'nde 14 öğretmen, gelecek yıl sözleşmelerinin yenilenme garantisi aylar öncesinden verilmesine rağmen aniden sözleşmelerinin yenilenmeyeceği bilgisiyle işsiz bırakıldıklarını söyledi. Çoğu okulun kadrosunu doldurduğu bir tarihte söz verilmesine rağmen alındığı belirtilen bu karar öğretmenlerin gelecek yıl boyunca işsiz kalmaları anlamına geliyor. Bu durumun ardından Patronların Ensesindeyiz (PE) İletişim Ağına ulaşan öğretmenler İstek Koleji'nde yaşanan emek sömürüsünü anlattı.

40 SAATTEN FAZLA ÇALIŞIP ÜCRET ALAMADILAR

İngiliz Kültür Dil Kursu'nda çalışan öğretmenler tarafından yapılan ihbar da, öğretmenlerin çalışma koşullarının çok kötü olduğunu ortaya koydu. Sözleşmeye konulan bir madde öğretmenlerin işten ayrıldığı takdirde çalışmasını resmen yasaklıyor. Öğretmenlerin sözleşmelerinde İngiliz Kültür Dil Kursu'ndan çıktıktan sonra 1 yıl boyunca rakip hiçbir dil okulunda çalışamayacakları, çalışırlarsa tazminat ödemek zorunda kalacakları belirtilmiş. Öğretmenlerin haftalık olarak 40 saatten fazla derse girme zorunluluğu var. Bu derslerin ücretinin ödenmediğini belirten ve hak gaspları yaşayan birçok öğretmenin olması dikkat çekti.

Patronların ücretleri vermediği, sigorta yatırmadığı, mesaiyi saymadığı, her yıl yenilenen sözleşme tehdidi ile ücretleri düşürdüğü bir dönemde öğretmenler sessiz kalmadı ve dayanışma ağı kurma çağrısı yaptılar:

''Biz özel okul öğretmenleri olarak, patronların hakkımızı gasp etmesine karşı bayrak açıyoruz. Sessiz kaldıkça daha kötü koşullarda çalışacağımızın farkındayız. Kendi emeğinize sahip çıkmak için bir araya geliyoruz. Diyoruz ki: “Özel okul öğretmenlerinin uğradığı baskı, hak kaybından rahatsız ne kadar arkadaşımız varsa desteğimizi birbirimizle paylaşmak, sorunları tartışıp çözüm odaklı düşünüp ilerleyebilmek için ilk toplantımızı yapacak, iletişimde olduğumuz tüm öğretmenlerle buluşacağız. Tüm dert ortaklarımızı aramızda görmek isteriz.''

13 Temmuz Cumartesi günü Çanakkale Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı'nda yan yana geliyoruz. Ağa katılmak için PE iletişim kanallarından bize ulaşın:

www.patronlarinensesindeyiz.org

[email protected]

+90 (541) 940 05 14

Facebook: patronlarinensesindeyiz

Twitter: pensendeyiz